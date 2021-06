El Tropezón bat l’UM Escobedo en prolongation de la demi-finale (2-1)

in

07/06/2021 à 11h30 CEST

le Trébucher jouera enfin la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir battu le UM Escobedo dans un match passionnant qui nécessitait une prolongation pour déterminer le vainqueur. De son côté, le groupe Camargúes a réussi à arracher la place aux FC Vimenor. Suite à ce résultat, le Trébucher ils joueront enfin la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir battu tous leurs rivaux lors des précédents éliminatoires.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Hector à la 24e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

Après la pause est venu le but de l’équipe Tango, qui a égalisé grâce à un but de Marcos Bustillo à 90 minutes. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, qui est revenue avec un but de Pérou au bord de la fin, en 92, terminant le match sur un score final de 2-1.

Le 2-1 avec lequel le match s’est terminé n’a pas suffi à résoudre l’égalité, une prolongation a donc été nécessaire. Dans la première période des prolongations, il n’y a eu aucun but des deux équipes, donc le score n’est pas passé de 2-1.

Enfin, dans la seconde moitié des prolongations, aucune équipe n’a réussi à marquer, terminant le match sur un score final de 2-1.

Avec ce triomphe, le Trébucher Il sera en finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division, à un pas de devenir champion de la compétition.

Fiche techniqueTrébucher:Iván, Angel, Alvaro Mier, Alex Diaz, Perujo, Juan Fresno, Cote, Marcos Bustillo, Portilla, Javi Delgado et AdriánUM Escobedo :Ángel, Nando, Mario, Arjona, Dani, Alberto Gómez, Hector, Hector, Montiel, Cobo et SamuelStade:Municipalité de Santa AnaButs:Hector (0-1, min. 24), Marcos Bustillo (1-1, min. 90) et Perujo (2-1, min. 92)