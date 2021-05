El Tropezón conserve les trois points après avoir battu Cayón 1-3

16/05/2021 à 22:25 CEST

le Cayon et le Trébucher Ils ont terminé leur participation à la deuxième phase de la troisième division avec un score de 1-3 et une victoire pour l’équipe de Tango. le Cayon voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Gymnastique Torrelavega par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Trébucher n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Rayo Cantabria. Avec ce bon résultat, l’équipe de tango est troisième, tandis que le Cayon C’est le premier à la fin du match.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Cayenne, qui a ouvert le score avec un but de Vegas à la 9e minute. Mais plus tard, l’équipe de tango a réagi et a égalisé le concours grâce à un but de Juan Fresno à la minute 39. L’équipe visiteuse a de nouveau ajouté grâce à un but de Hublot à la minute 42, permettant le 1-2. Puis il composa le Trébucher, qui a augmenté le score grâce à un but de Pérou quelques instants avant le coup de sifflet final, à 46 ans, concluant la première période par un 1-3 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec le score de 1 à 3.

Dans le chapitre sur les changements, le Cayon de Luis Fernandez soulagé Negueruela, Victor Fernandez, Garcia et Gorostiza pour Jésus Laredo, Vegas, Michel Ange Oui Diego, tandis que le technicien du Trébucher, José Gomez, a ordonné l’entrée de Alex Diaz, Herrera Oui Image de balise Javi Delgado fournir Pépin, Pelle Oui Kevin.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Alex Bolado Oui Christian, du Cayon et un à Alex Diaz du Trébucher.

Avec ce résultat, le Cayon reste avec 59 points et le Trébucher obtient 52 points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueCayon:Manu, Cristian, Diego (Gorostiza, min. 80), Estrada, Alex Bolado, Bolado, Vegas (Víctor Fernández, min. 67), Tirilonte, Jesús Laredo (Negueruela, min. 67), Resines et Miguel Angel (Garcia, min. .75)Trébucher:Iván, Pérou, Pala (Herrera, min 63), Kevin (Javi Delgado, min 85), Juan Fresno, Pepin (Alex Diaz, min 56), Cote, Portilla, Sergio Pérez, Adrián et ViaderoStade:Fernando AstobizaButs:Vegas (1-0, min.9), Juan Fresno (1-1, min.39), Portilla (1-2, min.42) et Pérou (1-3, min.46)