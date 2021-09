El Tropezón et La Mutilvera distribuent les points après un tirage

26/09/2021 à 20h05 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Municipalité de Santa Ana et qui a affronté le Trébucher Pourtant le Mutilvera il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Trébucher arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Logroñés B par un score de 4-1 et avait actuellement une séquence de trois défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mutilvera a récolté un match nul à un contre le Izarra, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de tango est seizième à l’issue du match, tandis que le Mutilvera est quatrième.

La première moitié de l’affrontement a commencé de manière positive pour le Mutilvera, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Imanol à la 24e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

En deuxième mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, ce qui a permis d’égaliser grâce à un but contre son camp de Alvaro Aldave à 71 minutes, terminant ainsi le match sur le score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Trébucher a donné accès à Pépin, Pérou et Juan Fresno pour ange, Mario Garcia et Jorge Merino, tandis que le Mutilvera a donné accès à Adrien Aranguren, Soroa, Sancho et Par Eulate pour Briñol, Sadaba, Imanol et Allvaro.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Javier Gutiérrez et Alex Diaz.

Avec ce résultat, le Trébucher est laissé avec un point et le Mutilvera avec huit points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Izarra, tandis que le Mutilvera jouera contre lui Laredo.

Fiche techniqueTrébucher:Fernandez, Mario García (Pérou, min.55), Picón, Alex Diaz, Angel (Pepin, min.46), Jorge Merino (Juan Fresno, min.55), Cote, Higuera, Javier Gutiérrez, Viadero et Javi DelgadoMutilvera :Ekiza, Jon De Luis, John Erik, Collante, Álvaro Aldave, Ayensa, Sadaba (Soroa, min.74), Jesús Losantos, Briñol (Adrián Aranguren, min.62), Imanol (Sancho, min.82) et Álvaro (De Eulé, au moins 82)Stade:Municipalité de Santa AnaButs:Imanol (0-1, min. 24) et lvaro Aldave (1-1, min. 71)