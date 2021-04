El Yagüe bat La Calzada (3-0)

24/04/2021 à 20:29 CEST

le Yagüe a signé une performance exceptionnelle après avoir battu La route pendant le match joué dans le Sauveur ce samedi, qui s’est terminé sur un score de 3-0. le Yagüe est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-3 à Oyonesa. Pour sa part, La route perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Casalarreina. Avec ce résultat, l’équipe de Logroño est troisième, tandis que La route Il est sixième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Yagüe, qui a tiré le pistolet de départ sur le Sauveur à travers un peu de Israël à 12 minutes. Après un nouveau jeu, l’équipe locale a augmenté le score, ce qui a augmenté le score avec un but de Alberto peu de temps avant la fin, plus précisément en 43, concluant la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Logroño, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre but de Israël, complétant ainsi un doublé à 67 minutes, terminant le match avec un score final de 3-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Abel, Raul, Torcal, Miguel Angel Sanchez et l’épée pour remplacer Alberto, Daniel, Raphael, Israël Oui Tu es mort, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse étaient Valoir, Juanjo, Frontière, Chencho Oui Arriola, qui est entré par Gonzalo, Efren, Aingeru, Banuelos Oui Jon C.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Paul Oui Daniel, de l’équipe locale et quatre pour Israël, Aingeru, Banuelos Oui Martin, de l’équipe visiteuse.

Pour le moment, le Yagüe reste avec 39 points et La route avec 28 points.

Le lendemain, le Yagüe sera mesuré avec le Arnedo, tandis que l’équipe Calceatense jouera son match contre le CD Calahorra B.

Fiche techniqueYagüe:Miguel Arraiz, Ousmane, Pablo, Rodriguez, Alberto (Abel, min 60), Israël (Miguel Ángel Sánchez, min 87), Carus, David Perez, Daniel (Raul, min 82), Rafael (Torcal, min 87) ) et Murías (Espada, min 87)La route:Javi Pérez, Martín, Ander, Santurde, Jon C. (Arriola, min.76), Aingeru (Bordeje, min.60), Bañuelos (Chencho, min.72), Dani Gomez, Chuchi, Gonzalo (Valer, min.1 ) et Efrén (Juanjo, min.46)Stade:SauveurButs:Israël (1-0, min.12), Alberto (2-0, min.43) et Israël (3-0, min.67)