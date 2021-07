‘El Zurdo’ va pour Bivol, il va pour Canelo et veut faire l’histoire

in

Gilberto ‘El Zurdo’ Ramírez a commencé avec sa récente victoire sur Sullivan Barrera, une nouvelle étape dans sa carrière. Une étape dont le premier objectif est d’être champion des mi-lourds, mais aussi d’envahir d’autres divisions, de balayer 175 livres, de réaliser ce combat qui semble impossible contre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et de consolider son projet d’entreprise où il soutient et aide de nouveaux professionnels face du défi de combattre aux États-Unis est l’un de ses objectifs les plus ambitieux.

Il nous a également parlé de l’influence asiatique à ce stade de sa carrière, de son passé avec Top Rank, présent avec Golden Boy Promotions et de l’origine des changements dans ses performances de boxe qui ont été notés dans son combat contre Barrera.

Chaque question posée à « Lefty » est mise en évidence sur la chronologie de la vidéo. Déplacez simplement le curseur vers l’avant et ces questions apparaîtront dans le graphique qui accompagne la vidéo de l’interview de Gilberto Ramírez.