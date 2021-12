Eladio Carrión et Myke Towers présentent « Young Millionaires »

Si quelqu’un pense à deux des personnalités les plus notables de notre industrie en ce moment, Eladio Carrión et Myke Towers viendront sans aucun doute à l’esprit. A cette occasion, les deux artistes se réunissent pour présenter ‘Young Millionaires’, un avant-goût de ce qui sera ‘Sauce Boyz 2’, le prochain album d’Eladio.

Ce single -produit par Ferno, Andre The Giant et Lil Geniuz- nous montre les plus grandes vertus de ces deux artistes, qui ont réussi à trouver l’équilibre parfait entre leurs deux styles dans une chanson qui, désormais, est devenue un classique pour De nombreux.

Le pire du sujet est pris par le clip vidéo, réalisé par José Emilio Sagaró. Et c’est que compte tenu de la qualité des autres vidéos d’Eladio Carrión et de Myke Towers, celle-ci pèche par manque d’imagination. Surtout compte tenu de l’impact prévisible qu’allait avoir ‘Young Millionaires’, nous nous attendions peut-être à quelque chose de plus marquant pour l’occasion, même si sans aucun doute le charisme d’Eladio et de Myke compense tout.

Malgré tout, ce nouveau single est tout à fait conforme et nous laisse encore plus d’attentes à vouloir connaître tout le contenu de ce que sera ‘Sauce Boyz 2’, qui est déjà au coin de la rue. Ce 3 décembre s’annonce comme un jour de fête avec l’arrivée de l’album tant attendu. Nous verrons si les attentes sont satisfaites, même si pour l’instant tout indique qu’il le sera.

Et avez-vous déjà entendu ce grand single ? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez l’écouter :