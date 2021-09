Elaine Benes de Seinfeld : les moments les plus drôles du personnage de Julia Louis-Dreyfus

in

J’ai souvent du mal à choisir mon personnage préféré des Seinfeld, mais Elaine Benes a un cas assez solide. L’ancienne star de SNL Julia Louis-Dreyfus (qui a également dirigé le casting de Veep et rejoint les films Marvel) a remporté l’un de ses 11 Emmy Awards pour avoir joué l’ex-petite amie vive et légèrement décalée de Jerry, qui a contribué à de nombreux longs -exécuter les moments les plus hilarants de la sitcom NBC.

Pour prouver à quel point Elaine était importante pour le succès de la série (bien qu’elle ne soit pas apparue avant l’épisode 2), nous avons proposé 13 exemples classiques de ses plus grands succès et nous n’avons pu nous résoudre à en retirer aucun de la liste suivante, qui commence par l’un des premiers aperçus de son irrésistible côté obscur.