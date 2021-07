Elaine MacNeil, cadre de L’Oréal USA, décède à 72 ans – WWD

in

Elaine MacNeil, cadre de longue date chez Urban Decay et L’Oréal USA, est décédée la semaine dernière à l’âge de 72 ans.

La cause du décès n’a pas été divulguée.

MacNeil a récemment occupé le poste de directrice générale d’Urban Decay, qu’elle a rejoint en 2006. Pendant son mandat au sein de la marque, elle a été un élément clé de l’équipe qui a généré une croissance significative, restant avec l’entreprise après son acquisition par L’Oréal en 2012.

“Elaine MacNeil était une femme extraordinaire et une icône méconnue de l’industrie de la beauté”, a déclaré Wende Zomnir, partenaire fondatrice d’Urban Decay. “Elle était universellement aimée et manquera énormément aux nombreuses personnes qu’elle a encadrées, soutenues et avec lesquelles elle s’est associée.”

Zomnir a noté que les deux partageaient plus que des affaires en commun. « J’ai eu la chance d’avoir deux amitiés avec Elaine… J’ai pu regarder et apprendre du maître lorsqu’elle est venue à Urban Decay pour diriger les ventes », a-t-elle déclaré. “Récemment, nous avons partagé un lien ensemble en tant que mères élevant des adolescents.”

MacNeil a également été consultant pour L’Oréal Luxe, la division luxe de L’Oréal USA.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :

La cofondatrice de Benefit Jane Ford, 73 ans, décède

Frances Patiky Stein, ancienne créatrice d’accessoires Chanel, est décédée

Urban Decay nomme Malena Higuera au poste de directrice générale des États-Unis