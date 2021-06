Elaine May, Samuel L. Jackson et Liv Ullmann recevront un Oscar d’honneur – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé jeudi qu’elle remettrait des Oscars d’honneur à l’actrice Liv Ullman, à la scénariste Elaine May et à l’acteur Samuel L. Jackson lors des prochains Governors Awards.

Tous les trois ont une longue histoire à Hollywood dans laquelle ils ont participé à différents projets pour lesquels ils ont reçu une nomination aux Oscars, mais n’ont jamais réussi à remporter la statuette.

Cela peut vous intéresser : L’organisation des Oscars 2022 commence ; la cérémonie aura lieu le 27 mars

Avec eux, l’acteur Danny Glover sera également récompensé par le Jean Hersholt Humanitarian Award.

“Nous sommes ravis de présenter les Governors Awards de cette année à quatre lauréats qui ont eu un impact profond sur le cinéma et la société”, a déclaré le président de l’Académie, David Rubin.

Le prix honorifique, pour lequel les acteurs et le scénariste ont été récompensés, est décerné pour « honorer une distinction extraordinaire dans l’ensemble de sa carrière, des contributions exceptionnelles à l’état des arts et des sciences du cinéma, ou des services exceptionnels au monde universitaire ».