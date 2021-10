Élargissez les possibilités de votre ordinateur ou de votre tablette avec ce HUB 6 en 1

Les ordinateurs en général doivent nous offrir le meilleur service. Les tablettes ont également déjà acquis la possibilité de se connecter à d’autres appareils via leur port de charge, généralement un USB C. Pour cette raison, avoir un Hub élargit considérablement les possibilités d’extension. Pouvez-vous imaginer votre iPad lire une mémoire externe ? Regarde ça Concentrateur USB-C qui peut augmenter votre productivité.

C’est ce hub USB C

Le fabricant UGREEN nous propose un Hub capable de connecter plusieurs appareils en même temps et qui dispose d’une connexion USB C mâle. Vous pouvez donc le connecter à un grand nombre d’ordinateurs. Par exemple, les ordinateurs Mac produits ces dernières années, et avant le lancement la semaine prochaine des nouveaux MacBook Pro, ne sont livrés qu’avec l’USB C. Avec le hub, vous avez déjà de nombreuses possibilités d’extension.

Le hub a 3 ports USB 3.0, une entrée HDMI, ainsi qu’un lecteur de carte SD et TF. Selon le fabricant, cet appareil offre un taux de transfert de données de 5 Gbps. De plus, le hub est compatible avec une large gamme d’ordinateurs, mobiles et tablettes de tous les systèmes d’exploitation.

Après un certain temps à faire des tests avec le hub, il faut dire qu’il donne effectivement ce qu’il promet, il ne chauffe pas, le transfert des données est correct et le transmission via HDMI il peut être produit en 4k à 60 Hz. Pour cela, votre équipement doit supporter la norme DP1.4. Si vous ne le faites pas, il sera produit en 4K 30Hz, mais à vrai dire, ce n’est pas un problème. La qualité d’image reste irréprochable.

Le câble de connexion est nylon tressé et se comporte correctement. Le hub est facilement transportable dans n’importe quel sac à dos et prend peu de place. Le laisser connecté en permanence à votre ordinateur de bureau, surtout s’il s’agit d’un problème qui n’a qu’une sortie USB C, vous permettra de l’utiliser quand vous le souhaitez. Mais grâce à cela, vous résolvez un grand nombre de problèmes liés au manque de connectivité.

Vous pouvez acheter ce hub sur Amazon, où il atteint un prix proche de 30 euros. Mais tant pour la polyvalence que pour la qualité de construction, il constitue une bonne proposition en matière de résoudre vos besoins de connexion. Cette proposition est une excellente alternative pour tout utilisateur qui souhaite disposer d’un hub simple, compétent et de qualité. Pensez au grand nombre d’adaptateurs de toutes sortes que vous économisez lorsque vous disposez d’un appareil capable de vous offrir tout cela.