Elbasan Rashani évite la première victoire de Lyon

22/08/2021 à 17h02 CEST

Un doublé en dix minutes pour le kosovar Elbasan Rashani évité, dans le temps supplémentaire, le triomphe de Lyon et la défaite de son équipe, le Clermont nouvellement promu (3-3), dans le duel disputé dans le Parc olympique.

OL

CLE

Lyonnais

Lopes, Dubois, Da Silva, Diomandé, Emerson, Guimaraes, Caqueret, Paqueta, Aouar, Ekambi et Dembélé.

Clermont

Desmas, Zedadka, Hountondji, Ogier, Mendy, Iglesias (Samed, 60′), Gastien, Dossou, Berthomier (Khaoui, 69′), Allevinah et Bayo.

Buts

1-0 : Dembélé, p (5′). 1-1 : Diomandé, pp (12′). 2-1 : Dembélé (21′). 3-1 : Pack (47′).

Arbitre

Léonard T (Fra). Guimaraes (30′), Ekambi (45′) et Ogier (52′)

Incidents

Match correspondant à la troisième journée de Ligue 1 disputée au Parc Olympique Lyonnais.

L’équipe du Néerlandais Peter Bosz a atteint la phase finale, à la minute 80, avec un avantage de deux buts. Cependant, la contribution du Balkanique, qui avait sauté sur le terrain à la 69e minute à la place du Gabonais Jim Allevinah, a déjoué la première victoire de Lyon de la saison, avant-dernière du tableau.

L’équipe locale, qui a fait match nul contre Brest lors du premier match et est tombée à Angers le week-end dernier, a pris un départ prometteur. A six minutes une faute de Johan Gastien à l’intérieur de la surface a été sanctionnée d’un penalti qui a transformé Mousa Dembele.

Bien que le malheur a puni Lyon d’un but contre son camp de Sinaly Diomandé, qui a dirigé le ballon dans son but, l’équipe de Bosz a repris l’avantage à la 24e minute grâce à Dembele. De plus, dans le temps additionnel de la première partie, l’équipe locale a augmenté ses revenus. Une belle passe de Houssem Aouar a été prise sur le réseau par le Brésilien Lucas Paqueta qui a mis le score à 3-1.

Le Lyonnais détendu. Le match en main, il a protégé ses revenus contre un rival qui n’a montré aucun signe d’amélioration jusqu’à Pascal Gastien. a décidé d’admettre Rashani. Le Kosovo a tout changé. Il a raccourci les distances en 80 une passe du Guinéen Mohamed Bayo et attaché dans l’extension, de tête, dans un corner lancé par Johan Gastien, pour garder Clermont invaincu et quitter Lyon sans victoire.