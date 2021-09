Elbow nouvel album, Flying Dream 1 est prévu pour novembre

Coude sortira son neuvième album studio, Flying Dream 1, le 19 novembre 2021.

Maintenant dans leur troisième décennie en tant que groupe, coude a écrit Flying Dream 1 à distance dans leurs home studios avant de se réunir au Brighton Theatre Royal vide pour perfectionner, interpréter et enregistrer les chansons. Une équipe de tournage a couvert les dernières sessions d’enregistrement d’un prochain documentaire.

Le chanteur Guy Garvey a déclaré à propos du lieu d’enregistrement unique : « L’embauche d’un théâtre vieux de deux cents ans qui n’a jamais été fermé aussi longtemps dans son histoire était quelque chose qui ne pouvait être fait que dans les circonstances…. manière. Enregistrer dans un magnifique espace généreux sans public était quelque chose qui jette une ancre dans l’époque où le disque a été réalisé. »

Pendant le premier verrouillage, le groupe a enregistré les sessions de coudes et les a téléchargées sur YouTube. Ils ont utilisé cette impulsion pour commencer à écrire individuellement, en s’envoyant de petites notes d’amour au fil des semaines et des mois, et ces sketchs sont progressivement devenus des chansons.

“Nous avons réalisé que nous faisions un disque sans les directives créatives habituelles”, a noté Guy. “Nous aimons les albums patients, calmes, entiers comme le dernier Parle parle enregistrements. Sold Air et Bless the Weather de John Martyn, PJ Harvey’s Est-ce le désir, Chet Baker Sings, les chapeaux du Nil Bleu. Hounds of Love de Kate Bush et semaines astrales de Van Morrison. Nous avons toujours écrit des chansons comme celle-ci, mais il nous a semblé naturel de faire un album qui se concentre sur le côté plus doux de notre musique. Il y a eu des défis, mais à travers eux, écrire ensemble à distance était une bouée de sauvetage. C’est meurtri et nostalgique, nostalgique et reconnaissant. Nous avons tellement de chance que toute notre famille et nos amis soient en sécurité. C’est à propos de cet amour”

Flying Dream 1 a été enregistré dans les home studios du groupe à Manchester et à Londres et au Brighton’s Theatre Royal en 2020 et 2021 et mixé aux Blueprint Studios, Salford. L’album est produit par Craig Potter. Collaborateur de longue date, Alex Reeves revient à la batterie et aux percussions avec Sarah Field aux clarinettes et saxophones. Les choristes étaient Wilson Atie, Adeleye Omotayo et Marit Røkeberg de London Contemporary Voices et une vieille amie et collaboratrice de longue date Jesca Hoop.

Elbow entame aujourd’hui une tournée au Royaume-Uni aux pavillons de Plymouth. Les fans de la tournée pourront pré-commander une version double CD spéciale de la sortie de Flying Dream 1.

Précommandez Flying Dream 1.