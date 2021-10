Elbow partage la vidéo évocatrice de son nouveau morceau, Six Words

Coude ont sorti « Six Words », le deuxième morceau de leur prochain album studio, Flying Dream 1. Vous pouvez regarder la vidéo évocatrice de la chanson ci-dessous, qui a été filmée au somptueux Theatre Royal de Brighton pendant les sessions de leur nouvel album.

« Six Words » est, à la première écoute, une chanson d’amour simple, quoique magnifique, mais, à la manière classique du coude, est également une composition rythmique et mélodique complexe et une rumination lyriquement intense et complète sur le pouvoir infini de l’amour pour exploiter les âmes jeunes et moins jeunes, comme l’explique le leader Guy Garvey :

« Je ne me souviens pas de la genèse exacte de la piste, mais c’est certainement celle de Craig. À certains égards, c’est un territoire familier sur le plan des paroles, il a des sentiments similaires à « Mirrorball » mais il s’inspire fortement de mon adolescence: le vert bouteille dans la chanson est la couleur de mon uniforme scolaire et les six voies sont le trafic sur la route de l’école à Prestwich. Bien que cette ligne à six voies soit quelque chose que j’ai écrit à l’origine au début des jours où j’étais assis dans The Cornerhouse à regarder les gens, c’est donc un double souvenir et un retour à mon amour d’écrire sur l’amour.

« La révélation musicale est venue lorsque nous avons entendu les choristes qui terminent maintenant le morceau. Nous avions cette pyramide de voix qui faisait quelque chose d’incroyable qui me rappelait les premières bandes originales de Disney. C’était si puissant que nous savions que nous devions les braquer les projecteurs, c’est pourquoi ils mettent fin à la piste.

Elbow sortira Flying Dream 1, le 19 novembre 2021. Maintenant dans leur troisième décennie en tant que groupe, le groupe a écrit Flying Dream 1 à distance dans leurs home studios avant de se réunir au Brighton Theatre Royal vide pour perfectionner, jouer et enregistrer le Chansons. Une équipe de tournage a couvert les dernières sessions d’enregistrement d’un prochain documentaire.

Flying Dream 1 a été enregistré dans les home studios du groupe à Manchester et à Londres et au Brighton’s Theatre Royal en 2020 et 2021 et mixé aux Blueprint Studios, Salford. L’album est produit par Craig Potter. Collaborateur de longue date, Alex Reeves revient à la batterie et aux percussions avec Sarah Field aux clarinettes et saxophones. Les choristes étaient Wilson Atie, Adeleye Omotayo et Marit Røkeberg de London Contemporary Voices et une vieille amie et collaboratrice de longue date Jesca Hoop.

Précommander Flying Dream 1.