Elbow partage une magnifique vidéo de performance pour ‘Flying Dream 1’

Coude a partagé une vidéo pour « Flying Dream 1 », le dernier morceau extrait de son prochain album du même nom.

La chanson est la première de la tracklist du neuvième album studio du groupe de Manchester, qui arrivera le 19 novembre.

« Flying Dream 1 » est accompagné d’une vidéo des grands britanniques enregistrant la chanson, filmée lors des sessions d’enregistrement d’albums au Brighton’s Theatre Royal. Magnifiquement tournée, la vidéo atmosphérique montre chaque membre du groupe en train de poser ses parties, le leader Guy Garvey enregistrant sa voix sur la scène du théâtre, le dos tourné aux rangées de sièges vides.

« En spirale jusqu’à ce que nous recouvrions le ciel », chante Garvey sur un piano doux et des tambours brossés. « Chaque quartier endormi […] Suivez les phares d’atterrissage qui me guident jusqu’à chez moi.

« Il me semble me souvenir de mon premier rêve de vol », a déclaré Garvey dans un communiqué de presse. « Qui sait si c’est un souvenir ou un souvenir d’un souvenir, mais c’était dans la maison où ma mère vit toujours. le même endroit.

« Les rêves de vol sont censés être des choses incroyablement positives et j’ai utilisé le rêve de vol comme point de départ, si vous me permettez le jeu de mots, pour décrire la maison dans laquelle j’ai grandi et à quoi ressemblait ma famille et les sentiments de l’enfance qui ont été revitalisés récemment en voyant le monde à travers les yeux de mon fils.

Il a poursuivi: «Le morceau de musique que Craig a composé est tout simplement étonnant. J’y ai vécu des semaines et des semaines avant de m’installer sur des paroles. C’était l’idée de Craig d’en faire la chanson titre de l’album, ce qui est approprié car il ouvre l’album et donne parfaitement le ton à ce que nous voulions faire tout au long du disque.

« Flying Dream 1 » est la troisième chanson à être extraite du prochain album, après « L’enfant rarement vu » et « Six mots ». L’ancien morceau partageait son nom avec le quatrième album triple platine du groupe, lauréat du prix Mercury en 2008, et, comme ce disque, s’inspirait de l’ami proche du groupe et musicien mancunien, Bryan Glancy.

Elbow’s Flying Dream 1 sortira le 19 novembre et sera disponible en précommande.