Elbow Return avec le nouveau single méditatif « The Seldom Seen Kid »

Vétérans indépendants gagnants de Mercury Coude sont de retour avec un nouveau single méditatif, “The Seldom Seen Kid”, de leur prochain album Rêve volant 1. Flying Dream 1 sera le neuvième album studio du groupe et devrait sortir le 19 novembre.

Ceux qui connaissent bien la musique d’Elbow remarqueront que le single partage un titre avec le quatrième album triple platine du groupe, lauréat du prix Mercury en 2008. L’album a été intitulé d’après le surnom du musicien mancunien et ami proche du groupe, Bryan Glancy, décédé subitement en 2006, et le single a un sujet similaire, comme l’explique le leader Guy Garvey :

“Cela m’a frappé que Bryan rencontrer ma femme Rachael aurait été quelque chose à voir, une offensive de charme conjointe de grandes proportions car les deux sont fiers et brillants et un peu méchants. Dans mon esprit à ce moment-là, il n’y avait rien de mieux que de regarder mon meilleur ami danser avec la femme que j’aime.

Parlant du processus d’enregistrement, il a déclaré: «Pendant que nous enregistrions, les réalités du verrouillage signifiaient que souvent je n’entendais que la musique que les gars faisaient chez eux à Manchester tard dans la nuit, alors que la maison était immobile. La première chose que j’ai entendue était ce que vous entendez, la batterie menant à un magnifique et audacieux arrangement de bois. Je m’attendais à un piano, pas à une clarinette, mais la création de Craig a parfaitement résumé mon humeur à ce moment-là et les paroles sont sorties dans l’ordre où vous les entendez.

Parallèlement à la sortie de “The Seldom Seen Kid”, le groupe a partagé une vidéo d’eux enregistrant la chanson lors des sessions Flying Dream 1 au Theatre Royal de Brighton. Le clip est tiré d’un documentaire à venir se concentrant sur leur processus d’enregistrement inhabituel pour l’album, et vous pouvez le regarder ci-dessus.

Plus tôt cette année, Elbow a également sorti une collection de morceaux rares pour célébrer le 20e anniversaire de leur premier album acclamé, Asleep In The Back.

Flying Dream 1 sort le 19 novembre et est disponible en précommande.