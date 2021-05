Elbow Stream Rare Tracks pour célébrer le sommeil dans le dos ayant 20 ans

Pour célébrer le vingtième anniversaire de leur premier album de 2001, Asleep In The Back, coude ont annoncé la sortie sur les services de streaming d’une collection de titres rares le 7 mai. En plus de cela et comme annoncé précédemment, dans le cadre du Record Store Day 2021, des éditions exclusives en vinyle coloré de 10 pouces de «The Newborn EP» et de «The Any Day Now EP ‘sortira dans le cadre des célébrations du vingtième anniversaire.

Outre l’album studio original et un certain nombre de faces B, la collection comprend des morceaux tirés de leur premier EP «Noisebox», avec l’enregistrement original de «Powder Blue», et leurs deux sorties pour Uglyman Records, le «Newborn», indépendant de Manchester. EP et le EP «Any Day Now».

Les fans pourront également entendre six titres de l’émission phare du groupe à Londres Astoria le 24 octobre lors de la tournée de l’album, trois titres enregistrés pour la soirée de Steve Lamacq sur Radio One, transmis en avril 2001, et des remix de titres d’albums dont un collègue mancunien. La vision d’Andy Votel sur «Powder Blue».

Lors de sa sortie, Asleep In The Back a annoncé elbow comme l’un des plus brillants espoirs pour la musique britannique, comme le montre sa nomination aux BRIT Awards 2001 du meilleur nouveau groupe britannique. L’album a été nominé pour le prix Mercury 2001, manquant de peu à PJ Harvey et a obtenu la première des 9/10 critiques d’albums du groupe de NME qui a dit de lui, “Radiohead a enfin un concurrent digne d’une saine comparaison”. Le même titre décrirait le morceau principal, «Newborn», comme «Un single d’une telle volée et profondeur qu’il assombrit le ciel au-dessus de la plupart des autres groupes de guitare britanniques», et fait de l’EP «Any Day Now» leur single de la semaine.

Elbow allait entrer dans l’histoire en tant que seul groupe britannique à avoir obtenu quatre critiques d’albums consécutives 9/10 du magazine.

Asleep In The Back a séduit les fans dans tous les domaines, avec The Guardian louant Garvey comme “ un maître de l’image saisissante ”, dans le premier de nombreux hommages à ses prouesses lyriques, et The Daily Telegraph annonçant “ un album merveilleux et ambitieux ”. Après sa sortie, elbow deviendra une présence constante dans les charts britanniques, un pilier incontournable des festivals britanniques et, finalement, obtiendra le statut de multi-platine, les albums numéro un au Royaume-Uni, les BRIT Awards, le Mercury Prize et Ivor. Novello gagne et acclamé par tous.

À la sortie de l’EP «Newborn», le chanteur Guy Garvey a déclaré: «L’honnêteté est un mot qui refait surface encore et encore lorsque nous écrivons, c’est pourquoi je pense que la romance dans notre musique est toujours équilibrée avec le réalisme. Nous sommes les plus grandes influences de chacun. En gros, c’est là que nous avons été pendant toute notre vie d’adulte. »

Vingt ans plus tard, Asleep In The Back, et les enregistrements réalisés autour de sa sortie, soulignent à nouveau ce lien au cœur du groupe et nous rappellent les débuts de cet incroyable voyage. Un guide audio au point de départ de l’une des histoires les plus uniques et les plus fascinantes de l’histoire de la musique britannique moderne.

Asleep In The Back est maintenant disponible. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des chansons et achetez-la ici.

Endormi dans le dos:

“N’importe quel jour”

“Rouge”

«Petite bête»

“Poudre bleue”

«Mordu par le tailfly»

“Endormi dans le dos”

“Nouveau née”

“Ne mélangez pas vos boissons”

«En présumant Ed (Reste tranquille)»

«Arrive deuxième»

“Je ne peux pas m’arrêter”

“Noirs et blancs épars”

EP et côtés B:

“Powder Blue” (The Noisebox EP Version)

“Red” (The Noisebox EP Version)

“Thème de Munroe Kelly” (The Noisebox EP Version)

«Can’t Stop» (The Noisebox EP Version)

«Kisses» (The Newborn EP Version)

“None one” (The Newborn EP Version)

«Wurzel» (The Any Day Now EP Version)

“George Lassoes The Moon” (The Any Day Now EP Version)

«Vum Garda»

“À propos du temps”

“Souffrir”

«Chanceux avec la maladie»

“Une chose qui me dérangeait”

“Trébucher”

«Puckfair»

Sessions, remixes et pistes acoustiques:

«Nouveau-né» – BBC Radio 1 Lamacq Session

«Ne mélangez pas vos boissons» – BBC Radio 1 Lamacq Session

«Rouge» – BBC Radio 1 Lamacq Session

«Bleu poudre» (Andy Votel Mix)

«Press Your Lips» (Nouveau-né) (El Presidente Remix)

«Coming Second» (Fink Remix)

«Coming Second» (Misery: Lab Remix)

“Nouveau-né mordu par le chien noir”

«About Time» (version acoustique)

«The Crow» (version acoustique)

«Nouveau-né» (version acoustique)

Endormi à l’arrière en direct à l’Astoria le 24 octobre 2001

«Bitten By The Tailfly» – Live At The Astoria

«Coming Second» – Live At The Astoria

«Ne mélangez pas vos boissons» – Live At The Astoria

«Can’t Stop» – Live At The Astoria

“Scattered Black And Whites” – Live At The Astoria

“George Lassoes The Moon” – En direct à l’Astoria