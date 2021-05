Elche a été suivi par 2-3 lors de la dernière visite de l’Athletic en championnat

18/05/2021 à 12:25 CEST

le Elche ferme la Ligue à la maison avant lui Club athlétique et il a besoin des trois points pour rester en Liga. Dans le dernier duel entre les deux dans First in the Martinez Valero, est tombé après un retour de l’équipe basque dans les dernières minutes (2-3).

Le match, disputé lors de l’avant-dernière journée de la Ligue 2014-15 et dans une ambiance festive après que l’équipe d’Elche eut assuré leur permanence, s’est rapidement tourné vers Elche, qui a remporté la première mi-temps 2-0 grâce à deux buts de Jonathas. Cependant, au cours des dix dernières minutes, tout a changé: Aketxe, Saint Jose Oui Williams, qui a marqué son premier but à Primera avec Athletic, a inversé le score.

Dans le calcul général, le Elche domine les statistiques avec neuf victoires pour seulement quatre des Sportif, trois d’entre eux dans l’ancien stade Altabix. Le dernier match officiel entre les deux équipes correspond au Copa del Rey de la saison dernière. L’Athletic, qui a atteint la finale, est tombé à Elche (1-1) dans une séance de tirs au but dans laquelle l’équipe d’Elche avait deux pénalités maximales pour condamner sa passe, et dans laquelle la controverse n’a pas manqué sur la possible avance d’Iago Herrerín dans certaines versions.