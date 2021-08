Elche annonce le retour de Barragán pour une saison

in

Elche a annoncé ce vendredi le retour dans son effectif de l’arrière latéral Antonio Barragán, qui a déjà disputé le dernier championnat dans l’équipe d’Elche depuis une saison.

Le joueur, qui a disputé 27 matchs la saison dernière, n’a pas été renouvelé par le club d’Elche à la fin de son contrat le 30 juin, mais après avoir envisagé d’autres options, la direction sportive a décidé de le réembaucher.

L’ailier, qui a joué en première division dans des clubs tels que le Deportivo de La Coruña, Valladolid, Valence et le Real Betis, a déjà subi un examen médical à Elche et rejoindra les séances d’entraînement de l’équipe dans les prochains jours.

Le joueur a déclaré aux médias du club qu’il s’agissait d’un “plaisir & rdquor; revenir défendre les couleurs d’Elche et s’est dit « super heureux de continuer un an de plus & rdquor; dans l’entité.

“Nous attendons avec impatience une saison passionnante dans laquelle nous allons laisser notre peau pour essayer d’atteindre l’objectif et laisser Elche là où elle le mérite”, a commenté le footballeur, qui a ajouté qu’il attend les fans d’Elche” dans le terrain & rdquor ;.

« L’année dernière, à l’exception du dernier match, nous n’avons pas eu la chance de l’avoir. Ensemble, nous sommes plus forts et nous vous attendons pour profiter de Primera’ cette année, a conclu l’arrière latéral.

Barragan, 34 ans, devient la quatrième recrue d’Elche pour cette saison après celles déjà connues du gardien de but Kiko casillas, et les centrales Enzo Roco Oui Pedro Bigas.