Elche attise le VAR

12/11/2021

Le à 22:51 CET

Elche est tombé au Mestalla avec un but de Piccini dans les phases finales du match. Les habitants d’Elche sont partis vides après avoir tiré le match. L’équipe ne s’est toutefois pas fâchée contre l’image donnée dans le fief valencien, mais contre l’arbitre et la VAR.

« Une nouvelle erreur arbitre/VAR conditionne le travail de la semaine et nous empêche de marquer. Fiers de cette équipe », ont-ils écrit sur les réseaux sociaux. Le jeu controversé est venu près de la fin du match avec un tir de Carrillo qui, miraculeusement, Cillessen a donné un coup de pied sur la ligne lorsque la cravate a été savourée à nouveau parmi les footballeurs d’Elche.

L’action a dû être revue et le VAR a déterminé que le ballon n’était pas entré. Elche le pense et joint une image à son tweet.

Une nouvelle erreur arbitre/VAR conditionne le travail de la semaine et nous empêche de marquer 💚 Fier de cette équipe 🤍 pic.twitter.com/GuXeDkxT60 – Elche Football Club 🌴 (@elchecf) 11 décembre 2021

Avec l’œil humain, il est difficile de savoir si la balle a franchi toute la ligne ou non. Ce qui est vraiment incompréhensible, c’est qu’en Liga il n’y a pas de système de détection de but dans le but. Le premier but du Bayern contre le Barça à l’Allianz s’est hissé au score grâce au chronomètre qui alerte l’arbitre. Cela apportera beaucoup de controverse.