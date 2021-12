Elche confirme les points positifs de Lucas Pérez, Boyé, Benedetto, Marcone et Milla

31/12/2021 à 13:43 CET

.

Elche a officiellement confirmé ce vendredi, par l’intermédiaire de son entraîneur, Francisco Rodríguez, les points positifs pour le covid des joueurs argentins Lucas Boyé, Darío Benedetto et Iván Marcone, en plus de ceux touchés par les Espagnols Pere Milla et Lucas Pérez.

Par ailleurs, le capitaine Gonzalo Verdú a également été testé positif en début de semaine, mais les derniers tests étaient déjà négatifs et il a rejoint l’entraînement.

Francisco n’exclut pas que certains des positifs, y compris des membres du staff technique, puissent être déchargés, car il a rappelé que le « virus est imprévisible ».

L’entraîneur était également favorable au report de la journée et a rappelé qu’il y a quelques mois les matchs avaient été reportés car les clubs ne pouvaient pas avoir deux ou trois joueurs à la suite des tours de qualification sud-américains pour la Coupe du monde, alors qu’aujourd’hui il y en a « un une centaine de positifs en & rdquor; Ligue.

« Il faudrait vraiment le valoriser. Cette mesure pourrait être prise, même si nous n’avons pas d’autre choix que de préparer le jeu et d’y faire face & rdquor;a déclaré l’entraîneur, qui a confirmé que ce matin tous les joueurs de l’équipe étaient présents à la séance, y compris ceux qui étaient positifs pour passer de nouveaux tests PCR sur ordre de la Liga.