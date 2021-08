Elche et Athletic cherchent des points et des sensations pour leurs débuts en championnat

15/08/2021 à 22h00 CEST

Elche et l’Athletic Club se rencontrent ce lundi au Martínez Valero à la recherche des premiers points de la compétition et de bons sentiments qui contribueront à consolider leur projet au cours de la saison.

Les deux équipes se retrouvent, avec pratiquement les mêmes protagonistes sur le terrain, trois mois après avoir dit au revoir à la saison dernière dans un match qui fait partie de l’histoire d’Elche, car l’équipe d’Elche a réussi à rester en première division après avoir gagné ( 2-0) .

L’ensemble qui s’entraîne Fran ScribeAprès une pré-saison discrète et irrégulière, il veut commencer à marquer le territoire dès le premier jour, conscient que le salut coûtera encore plus cher que l’an dernier.

Elche est présenté pour ses débuts avec seulement trois nouveaux visages, puisque deux des cinq signatures, Antoine Barragan Oui Johan Mojica, Ils étaient déjà le dernier championnat et avec les pertes dues à la blessure de l’Argentin Pablo Piatti et le milieu de terrain Jony Peuplier.

La précarité des troupes dont dispose l’entraîneur valencien va l’obliger à tracer pratiquement un alignement du championnat passé, à l’exception de l’irruption de la centrale Pierre Gros comme dans l’axe de la défense.

L’Argentin Luc Boyé, sous forme de pointage pendant la pré-saison, et Père Mile mènera à nouveau l’attaque d’Elche, tandis que Edgar Badia s’impose comme partant dans le but malgré la signature de Kiko Boîte.

L’Athletic Club commence le cours à Martínez Valero excité après le bon niveau offert par l’équipe de Marcelino Garcia Toral pendant la pré-saison, bien qu’avec des pertes sensibles de plusieurs de leurs joueurs les plus communs et avec plus de poids dans le jeu de l’équipe.

Ainsi, l’entraîneur asturien ne pourra pas compter sur Raul Garcia, qui purgera le deuxième et dernier match de pénalité après avoir été expulsé l’avant-dernier jour de la dernière ligue, ni avec Youri Berchiche, opéré du pubis il y a trois semaines et qui sera faible jusqu’à fin octobre.

Ils ne seront pas non plus à Elche Yeray Allvarez, souffrant d’inconfort au genou gauche ou Unai Simon. Le gardien international, qui profite de quelques jours de repos après avoir enchaîné l’Eurocup et les JO de Tokyo en tant que titulaire dans le but de l’équipe espagnole.

Pour remplacer le médaillé d’argent de l’épreuve japonaise Marcelino optera pour les jeunes Jules Arrizabalaga, l’une des révélations de la phase de préparation qui, au vu des matchs amicaux, a dépassé dans les préférences de l’entraîneur le théoricien remplaçant de l’équipe première, Jokin Ezkieta.

Mikel Balenziaga, sur le côté gauche, et Oihan Sancet, en tant que compagnon de Iñaki Williams en attaque, ils se profilent comme les relais de Youri Oui Raul dans un onze qui offre plusieurs inconnues en défense et au centre du terrain.

Au vu du dernier test, celui d’il y a une semaine à Anfield contre Liverpool, oscar de Marcos Je jouerais sur le côté droit et Dany Ils vécurent pourrait se former sur l’axe de l’arrière à côté de Iñigo Martinez.

Sur la ligne du milieu de terrain, avec Alexis Bérenger et Iker Muniain pratiquement fixé sur les bandes, Dany Garcia Oui Unai Victor occuperait l’axe, bien qu’avec des options également pour un Mikel Vesga qui pourrait servir de centre de confinement ou donner une plus grande solidité à cette zone ainsi que Dany.

Les files d’attente probables

Elche : Edgar Badía, Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Mojica ; Josan, Marcone, Raúl Guti, Fidel ; Père Milla et Lucas Boyé.

Club athlétique: Aguirrezabala; De Marcos, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga ; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain ; Sancet et Williams.

Arbitre: Cordero Vega (Comité cantabrique).

Campagne: Martinez Valero.

Temps: 22h00.