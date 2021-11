Elche et Betis cherchent à briser leur mauvaise dynamique

20/11/2021 à 17h15 CET

.

Elche et Réel Bétis Ils reprennent la compétition ce dimanche au Martínez Valero dans le but d’ajouter une victoire qui leur permet de casser leur mauvaise dynamique de résultats et de récupérer les bons sentiments.

L’équipe d’Elche atteint cet engagement pour la première fois de toute la saison dans la zone de relégation après avoir ajouté cinq journées sans victoire, tandis que l’équipe Bétique, après un excellent début de compétition, enchaînait trois défaites très dures, deux en championnat et une en Ligue Europa, avant la pause.

Elche, qui n’a remporté qu’un seul match à domicile, récupère le milieu de terrain pour cet engagement Raul Guti, sanctionné hier pour accumulation de blâmes, mais entretient les doutes de l’extrême Fidel Chaves et la partie colombienne Helibelton Palais, tous deux avec des problèmes physiques.

Tout pointe vers l’entraîneur, Fran Scribe, restera dans le but malgré son erreur dans le but égalisateur de Majorque à Edgar Badia, qui a pris possession Kiko Boîte dernier jour, et qu’il maintiendra son pari tactique de jouer avec une ligne défensive de quatre défenseurs.

Pablo Piatti, remis de ses problèmes physiques, peut être l’alternative de Fidel, Oui ok Javier Pasteur, comme cela s’est produit lors des deux derniers matchs, il pourrait occuper cette position intérieure, mais avec une liberté de mouvement sur tout le front d’attaque.

L’autre question est dans le compagnon de Luc Boyé, en pleine séquence de points. son compatriote Darius Benedetto et Luc Perez Ce sont les options pour la paire attaquante dans une équipe qui doit avoir une pose plus offensive, en particulier dans les matchs à domicile.

Le Betis chilien arrive Manuel Pellegrini à Martínez Valero avec le quasi impératif de panser les blessures qu’il a laissées la semaine dernière avant la pause avec les défaites en championnat contre l’Atlético de Madrid (3-0) et Séville (0-2) et les européennes contre le Bayer Leverkusen allemand (4-0 ), dans lequel il a concédé neuf buts et n’en a marqué aucun.

Cette semaine « noir », dans la définition du propre PellegriniCela n’empêche pas l’équipe bétique de continuer en cinquième position avec 21 points et entreprend le duel contre Elche avec l’intention de ne pas perdre de corde dans la zone européenne et de revenir à la solvabilité qui l’a fait percher dans la zone noble du tableau.

Pour le choc, l’entraîneur bétique a la perte importante du milieu de terrain argentin Guido Rodriguez, qui devra purger un penalty pour son expulsion dans le derby contre Séville à Villamarín et laisse un écart sensible dans le réseau défensif du Betis en double pivot.

Pour remplacer le milieu de terrain argentin, Pellegrini il pourrait recourir, comme il l’a fait en d’autres occasions, au André Enregistré, qui partagera cette position avec les Portugais William Carvalho, un autre des joueurs récupéré pour la cause par le Chilien et que ce parcours affiche son meilleur niveau.

En défense, l’entraîneur bétique pourrait répéter avec Bellerin, Pezzella, Edgar et Alexis Châtain près de Claudio Bravo dans le but, avec des alternatives pour le retour du but portugais Rui Silva, sur les côtés à Martin Montoya dans la main droite et Juan Miranda du côté gauche ou pour Victor Ruiz et Marc Bartra sur l’axe.

Dans la ligne des trois que Pellegrini place derrière l’attaquant, les meilleures options sont pour les jambes de force Nabil Fekir et Sergio Canaux et, pour la troisième place, le marqueur Juanmi Jiménez, une autre des récupérations de l’auteur du technicien de Santiago, qui a également des alternatives telles que celles de Aitor Rubal, le capitain Joaquin Sanchez, Christian Tello ou le mexicain Diego Lainez, alors que le ‘9’ est une affaire de deux avec des bulletins identiques, le Brésilien William Joseph donne Silva et Borja Des églises.

Les files d’attente probables

Elche : Edgar Badia; Barragan, Roco, Bigas, Mojica ; Josan, Guti, Mascarell, Pastore, Benedetto ou Lucas Pérez et Lucas Boyé.

Bétis : Claudio Bravo ; Bellerín, Pezzella, Édgar, lex Moreno; Sauvé, William Carvalho ; Fekir, Canales, Juanmi ; et Borja Iglesias.

Arbitre: Pizarro Gómez (Comité de Madrid).

Stade: Martinez Valero.

Heure: 18h30.