Elche Ilicitano remporte la victoire à domicile contre At. Saguntino (2-0)

09/05/2021 à 22:08 CEST

le Elche battre 2-0 à À. Saguntino ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Elche Ilicitano Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le Alzira. Du côté des visiteurs, le À. Saguntino a récolté un nul nul contre le CF Intercity, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Saguntine a été placée en sixième position après la fin du match, tandis que le Elche Ilicitano est quatrième.

La première équipe à marquer était l’équipe d’Elche, qui a fait ses débuts dans la lumière grâce à un but de Image de balise Manuel Palma à la minute 14. Par la suite, l’équipe locale a marqué, qui s’est distanciée en établissant le 2-0 grâce à un nouveau but de Image de balise Manuel Palma, qui a ainsi réalisé un doublé peu de temps avant la fin, plus précisément à la 41. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes uniquement au Elche (Ato Oui Seku). Dans le jeu, il y avait deux cartons rouges, ce qui a provoqué l’expulsion de Donald par l’équipe locale et Duco par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Elche il lui reste 43 points et le Saguntino avec 38 points.

Fiche techniqueElche Ilicitano:Andreu, Alberto, Donald, Salinas, José Garrido, Perez, Contell, Ato, Rulo, Manuel Palma et MarcelÀ. Saguntino:Kedra, Ducó, Joseja, Cortijo, Kike Torrent, Ubach, Pau Franch, Esteve, Luis García, José Carlos et LoisStade:José Díez IborraButs:Manuel Palma (1-0, min.14) et Manuel Palma (2-0, min.41)