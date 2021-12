Elche intéressé par l’accord de prêt de Miguel Gutierrez

Miguel Guttierrez a eu du mal à trouver des minutes en équipe première depuis le retour de Ferland Mendy. L’hybride Castilla et joueur de l’équipe première n’a plus joué pour le club depuis la défaite du 28 septembre à domicile contre Sheriff en UEFA Champions League. Le retour de Mendy, le rôle de remplaçant et l’ancienneté de Marcelo en tant que capitaine, ainsi que la polyvalence d’Alaba et de Nacho, signifient qu’Ancelotti a de nombreuses options au poste d’arrière gauche. Aujourd’hui âgé de 20 ans, le joueur est devenu trop grand pour la Segunda B et a besoin de plus de minutes dans la division Primera.

Selon La Informacion, un quotidien espagnol axé sur la région de Valence en Espagne et ses communautés environnantes, Elche souhaite obtenir les services de Miguel Guttierrez en prêt pour aider à couvrir le flanc gauche. Johan Mojica, le Colombien de 29 ans, a été l’arrière gauche partant et a bien performé pour Elche cette saison. Fran Escriba chercherait à utiliser Miguel comme option de sauvegarde ainsi qu’une option pour aider à pousser Mojica plus haut sur le terrain.

Le même rapport indique que le Real Madrid n’accepterait l’offre de prêt que si Miguel Guttierrez recevait des minutes importantes. Elche a changé de formation tout au long de la saison, mais sous Fran Escriba, il a commencé à s’appuyer sur un 4-4-2 avec deux autres milieux de terrain défensifs centraux. Cette option donnerait à Miguel et Mojica la possibilité de jouer ensemble et de tourner en tant qu’options arrière gauche/milieu gauche. Si Elche et Fran Escriba n’ont pas de rôle pertinent à jouer pour Miguel, alors l’arrière gauche est probablement mieux de rester avec Castilla et de jouer occasionnellement pour la première équipe.