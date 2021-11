Elche licencie Fran Escribá !

21/11/2021 à 21:16 CET

L’entraîneur d’Elche Fran Escribá a été limogé ce dimanche après la défaite de son équipe face au Real Betis (0-3) à Martínez Valero.

L’actionnaire maximum de l’entité, Christian Bragarnik, a été chargé de communiquer en personne le limogeage de l’entraîneur valencien, qui est entré dans la salle de presse pour annoncer son limogeage.

Elche a subi la plus grosse défaite de la saison à domicile contre le Betis (0-3) et accumulé six matchs consécutifs sans gagner, qui avait provoqué sa chute en zone de relégation.

Escribá, architecte de la permanence de la saison dernière, quitte le club d’Elche, dans lequel il s’est entraîné quatre saisons, obtenant une promotion en Premier et trois séjours.