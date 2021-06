Elche officialise le renouvellement de Fran Escribá

01/06/2021 à 11:26 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur d’Elche, Fran Scribe, continuera une saison de plus à la tête de l’équipe comme le club lui-même l’a officialisé dans un communiqué : “Elche CF et Fran Escribá ont convenu de renouveler le contrat entre les deux parties pour la saison 2021/2022. Escribá et son équipe d’entraîneurs commanderont à nouveau le navire franjiverde depuis le banc avec le défi de continuer à grandir parmi les meilleurs du football espagnol “.

Le valencien, qui a emmené l’équipe en février dans sa deuxième étape, a réalisé un salut héroïque avec deux victoires vitales au cours des deux dernières journées contre Cadix et l’Athletic Club. Les habitants d’Elche ont atteint le dernier jour sans dépendre d’eux-mêmes, mais ils ont imposé le tirage au sort de Huesca contre Valence pour sceller leur participation à LaLiga Santander 2021/22.

L’ancien entraîneur également de Getafe, Villarreal ou encore Celta est revenu à Elche avec une victoire par le minimum contre Eibar et a compté sur la confiance absolue dans la directive Elche. Le propriétaire de l’entité, Christian bragarnik, avait convenu d’un extension du lien même si l’équipe a été reléguée en deuxième division.

La continuité de Nino et le projet de la saison 2021/22

Avec le renouvellement de Fran Escribá assuré, Elche entame un processus de réglage pour la saison 2021/22. L’un des points les plus importants de l’équipe est de clarifier l’avenir de Nino, le capitaine de l’équipe. L’attaquant de 40 ans met fin à son contrat le 30 juin et n’a pas encore décidé s’il va continuer ou non.

Le Valencien doit aussi faire face aux inscriptions, annulations et renouvellements pour l’avenir. Deux des noms qui ont la priorité absolue pour le secrétariat sportif sont Paulo Gazzaniga, joueur prêté par Tottenham, et Johan Mojica, propriété de Gérone.