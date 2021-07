Elche officialise le transfert de Kiko Casilla

13/07/2021 à 12:12 CEST

.

Elche a officialisé l’incorporation du gardien de but dans son équipe Kiko Casilla, prêté par l’anglais Leeds United.

Le gardien catalan, troisième renfort d’Elche, revient dans le football espagnol après deux saisons en Angleterre, au cours desquelles il a été promu en Premier League.

Kiko Casilla Il a été formé au Real Madrid, d’où il est allé à l’Espanyol en première division et, après deux passages à Cadix et Carthagène, il est revenu à l’équipe catalane, où il s’est consolidé dans la plus haute catégorie du football espagnol et a été appelé par l’équipe espagnole absolue.

️ 𝗞𝗶𝗸𝗼 𝗖𝗮𝘀𝗶𝗹𝗹𝗮 | Sécurité, expérience et talent pour #ElcheCF #BienvenidoKikoCasilla 💚 – Elche Football Club 🌴 (@elchecf) 12 juillet 2021

Le gardien de Tarragone est revenu au Real Madrid, où il a passé quatre saisons, bien que sans grande importance, jusqu’à sa signature pour Leeds.Kiko Casilla coïncidera dans le but d’Elche avec Edgar Badia, avec qui il a déjà eu l’occasion de partager un dressing à l’Espanyol.