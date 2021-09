Elche, prendre de la hauteur devant un Levante qui ne décolle pas

17/09/2021 à 18h30 CEST

.

Les Elche et le j’ai soulevé Ils affrontent ce samedi au Martínez Valero dans un duel régional auquel les deux équipes arrivent dans une dynamique opposée, puisque les habitants d’Elche veulent consolider leur bonne séquence contre un rival qui n’a pas encore gagné cette saison.

L’ensemble des Fran Scribe, dans lequel l’Argentin peut faire ses débuts Javier Pasteur, Il a connu un début de saison prometteur et revient au jeu revitalisé après sa victoire contre Getafe (0-1), tandis que Levante n’a pu ajouter qu’un point à domicile contre le récemment promu Rayo (1-0).

Elche ne pourra pas compter sur le défenseur central pour ce match Pierre Gros comme, qui s’est blessé au genou lors du match à Getafe et sera absent pendant deux mois, même pas avec son attaquant de référence, Luc Boyé, qui se reposera après avoir traîné quelques gênes musculaires pendant des semaines.

Ces blessés sont rejoints par l’escouade de jeunes Jony Peuplier, qui est encore dans la dernière ligne droite de sa reprise.

L’absence de Pierre Gros comme au centre de la défense, il sera couvert, presque certainement, par le Chilien Enzo Roco, tandis que Luc Perez, buteur du but vainqueur à Getafe, sera chargé de relever Boyé et le partenaire de Darius Benedetto en attaque.

La principale nouveauté de l’appel sera la présence de l’Argentin Javier Pasteur, star signataire du club, même s’il semble peu probable qu’il y entre dès le début puisqu’il traîne une longue période d’inactivité.

De même, Levante, malgré le fait qu’il y ait à peine quatre jours joués, apparaît au Martínez Valero avec un certain besoin, avec seulement trois points ajoutés et après avoir reçu le premier coup de sifflet du parcours de ses fans après avoir fait match nul contre Rayo Vallecano samedi dernier. .

L’entraîneur Paco López Il avait déjà prévenu il y a une semaine qu’il remarquait dans l’environnement et dans les vestiaires l’anxiété de gagner, alors que le président du club, Quico catalan, a confirmé avec force l’entraîneur valencien cette semaine. « Il a le soutien et la confiance. Quiconque dit le contraire ment & rdquor;, a-t-il déclaré aux médias.

De plus, la mauvaise nouvelle pour Levante est la perte de Joseph Cloche, souffrant d’une petite déchirure du soléaire de la jambe droite. Jorge de Fruit, Enis Bardhi et Robert Soldat Ils ne joueront pas non plus pour cause de blessure.

Paco López Il dirigera la dernière séance d’entraînement avant le match vendredi après-midi, même si la seule nouveauté de l’appel serait la présence du défenseur allemand. Shkodran Moustafi, qui lors de sa présentation cette semaine a assuré qu’il avait l’air “presque prêt & rdquor; faire ses débuts.

Après les résultats discrets et en l’absence de troupes au centre du terrain, l’entraîneur de Levante a pu miser sur une défense composée de cinq joueurs, avec Vezo, Duarte et Obturateur sur l’axe des y avec Miramon et Clerc sur les côtés.

Ce changement de système maintiendrait, oui, trois milieux de terrain sur le onze, avec Melero, Pablo Martinez et Malsa ou Radja, tandis que Roger et Moral ils partageraient l’attaque.

Les files d’attente probables

Elche : Kiko Casilla, Gonzalo Verdú, Diego González, Roco, Palacios, Mascarell, Guti, Fidel, Mojica, Benedetto et Lucas Pérez.

J’ai soulevé: Aitor, Miramón, Vezo, Duarte, Postigo, Clerc, Radoja ou Malsa, Pablo Martínez, Melero, Roger et Morales.

Arbitre: Ortiz Arias (Comité de Madrid).

Stade: Martinez Valero.

Heure: 18h30.