Elche se rend à Barcelone sans Benedetto ni Verdú mais avec Mojica

17/12/2021 à 20:09 CET

Les absences de l’attaquant argentin Darius Benedetto et la centrale Gonzalo verdu et le retour du colombien Johan mojica ce sont les principales nouveautés dans l’appel d’Elche pour son match ce samedi au Camp Nou contre Barcelone.

L’entraîneur de l’équipe d’Elche, Francisco Rodríguez, a donné ce vendredi la liste des joueurs mentionnés, dans laquelle les blessés ne figurent pas non plus. Kiko Casilla, d’une entorse à la cheville, et Pedro Bigas, avec une maladie chez un jumeau.

Benedetto manque le match en raison d’une blessure au tendon, tandis que Gonzalo Verdú a été abandonné à la dernière minute en raison de problèmes physiques. Les autres nouveautés de la liste, outre le retour de Josema, sont la présence des joueurs locaux John Chetauya et Jony Álamo, qui sont fréquents lorsqu’il y a des pertes de la première équipe.

La liste des joueurs cités Il est formé par les gardiens Edgar Badía et Axel Wegner ; les défenseurs Diego González, Roco, Mojica, Josema, Palacios, Barragán et John ; les milieux de terrain Marcone, Raúl Guti, Mascarell, Gumbau, Piatti, Josan, Fidel, Tete Morente, Pastore et Álamo ; et les attaquants Carillo, Pere Milla, Lucas Pérez et Lucas Boyé. .