Eldeco Group et HDFC Capital ont mis en place une plateforme de logements abordables et à revenu intermédiaire de Rs 150 cr

Actuellement, deux projets ont été identifiés à Panipat et Faridabad avec une surface vendable combinée d’environ 1,5 million de pieds carrés et un chiffre d’affaires d’environ Rs 500 crore.

Eldeco Infrastructure and Properties Limited (EIPL), qui fait partie du groupe Eldeco, s’est associée à HDFC Capital Affordable Real Estate Fund 1 (H-CARE 1) – un fonds géré par HDFC Capital Advisors Limited – pour former une plate-forme axée sur le développement de projets de développement de faible hauteur et tracés dans des villes de niveau 2, dans la région de la capitale nationale (RCN) tout en assurant la qualité et la livraison rapide des unités finies.

Les développements proposés seront entrepris par un véhicule à usage spécial « Eldeco Greens Infrastructure Private Limited », mis en place avec un investissement initial de Rs 150 crore. Actuellement, deux projets ont été identifiés à Panipat et Faridabad avec une surface vendable combinée d’environ 1,5 million de pieds carrés et un chiffre d’affaires d’environ Rs 500 crore.

Commentant la même chose, Renu Sud Karnad, directeur général de HDFC Ltd, a déclaré : « Conformément à la vision« Un logement pour tous 2022 » du gouvernement de l’Inde, l’effort de HDFC est d’aider à combler l’écart entre la demande et l’offre de logements abordables en fournir un capital flexible et à long terme aux principaux développeurs à travers l’Inde. Nous nous sommes engagés dans des partenariats avec des marques immobilières de confiance comme Eldeco avec de bons antécédents de développement et de livraison. »

Vipul Roongta, directeur général et PDG de HDFC Capital Advisors Limited, a déclaré : « Notre effort est d’agir en tant que catalyseur de la croissance du logement abordable et à revenu intermédiaire dans le pays. Grâce à notre partenariat avec Eldeco Group, nous nous concentrerons sur la satisfaction de la demande croissante de développements de faible hauteur et de terrain de haute qualité à des prix abordables. Ceci est conforme à la stratégie de HDFC Capital de s’associer avec des développeurs de premier plan pour augmenter l’offre de logements abordables et à revenu intermédiaire en Inde tout en garantissant une construction de qualité et dans les délais.

Commentant l’alliance stratégique, Pankaj Bajaj, président du groupe Eldeco, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir ce partenariat qui nous aidera à stimuler la croissance et les investissements. Il y a eu une augmentation de la demande de terrains et de développements de faible hauteur dans les cantons fermés après la pandémie, la plupart des acteurs de ce segment faisant état de ventes solides. Nous sommes présents dans 15 villes du nord de l’Inde et partout où nous sommes confrontés à des ruptures de stocks.”

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.