Eldeco lève Rs 275 cr auprès de Tata Capital Housing Finance

Les deux projets ont ensemble un potentiel de revenus estimé de Rs 1650 crore, qui est ciblé sur les 4 prochaines années.

Le principal promoteur immobilier Eldeco Group a levé 275 crore de roupies auprès de Tata Capital Housing Finance Ltd (TCHFL), une filiale en propriété exclusive de Tata Capital Ltd. Le groupe Eldeco prévoit de déployer le capital levé dans des projets résidentiels à revenu intermédiaire à Delhi RCN.

Le Groupe a livré à ce jour 175 projets avec environ 30 millions de pieds carrés de développement immobilier. Le fonds injecté par TCHFL se concentrera sur les 2 projets résidentiels à revenu intermédiaire d’Eldeco dans la RCN. Les deux projets ont été lancés et sont actuellement en construction.

Le premier projet est un projet de 2,1 millions de pieds carrés à Noida et le second est un projet de 1,2 million de pieds carrés à Sohna, Gurugram. Eldeco Group a actuellement investi Rs 175 crore dans les deux projets.

Commentant l’injection de fonds, Pankaj Bajaj, directeur général d’Eldeco Group a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à TCHFL. En dehors des villes de rang 2 de l’Inde du Nord, la RCN est pour nous une zone de croissance majeure. Après la pandémie, la demande de logements s’est redressée et nous constatons de bonnes ventes dans l’ensemble de notre portefeuille. Notre objectif est d’étendre nos projets à travers l’Inde du Nord et de fournir des logements de qualité au segment des revenus moyens. »

Anil Kaul, directeur général de Tata Capital Housing Finance Limited, a déclaré : « Ce partenariat nous offre une excellente opportunité de servir nos clients sur les marchés de la RCN. Nous pensons que c’est le moment idéal pour acheter une maison ou exploiter des actifs immobiliers en utilisant nos solutions de financement attrayantes, conçues sur mesure pour les besoins spécifiques de nos clients. TCHFL propose des solutions hypothécaires personnalisées pour les clients de détail et les développeurs à travers le pays. »

Les deux projets ont ensemble un potentiel de revenus estimé de Rs 1650 crore, qui est ciblé sur les 4 prochaines années. Le capital levé permettra au groupe Eldeco d’accélérer la construction des deux projets et ouvrira également la voie à une sortie pour ses investisseurs existants.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.