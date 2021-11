Elden Ring a des éditions collector vraiment cool disponibles en pré-commande

Si vous avez hâte de Anneau ancien, et vous aimez les éditions Collector, vous avez de la chance.

Bandai Namco a dévoilé aujourd’hui deux éditions Collector pour le prochain FromSoftware RPG lors d’une vitrine de jeu de 15 minutes.

Si vous avez manqué cette vitrine, vous pouvez la regarder ci-dessous.

Désormais disponible en précommande aux côtés de l’édition standard du jeu, ceux qui précommanderont auront accès à un guide d’aventure numérique, rempli d’informations utiles pour traverser les terres entre les deux. Vous bénéficierez également d’un accès anticipé au geste bonus, « L’anneau », qui peut également être obtenu dans le jeu.

En ce qui concerne les SKU, il existe l’édition de lancement, l’édition numérique de luxe, l’édition collector et l’édition collector premium. Les informations sur chacun sont les suivantes :

édition de lancement: Livré avec une affiche, des cartes d’art, des autocollants et un patch tissé.

Édition Digitale Deluxe: Livré avec le jeu, un artbook numérique et une bande originale.

Édition Collector – 189,99 $

Le jeu (disque sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One, et PC Steam code-in-box) statue de 23 cm de Malenia – Blade of Miquella Exclusive SteelBook™ avec le livre d’art relié de 40 pages Elden Ring Digital Soundtrack Affiche, cartes d’art, autocollants et patch tissé, qui sont inclus dans l’édition de lancement – exclusif à EMEA

Édition Collector Premium (Exclusif à la boutique Bandai Nacmo Europe) – 229,99 £

Le jeu (disque sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One, et PC Steam code-in-box) Statue de 23 cm de Malenia – Blade of Miquella Réplique officielle 1:1 du casque Malenia Exclusive SteelBook™ avec l'Elden Ring 40 Livre d'art relié de deux pages Affiche de bande sonore numérique, cartes d'art, autocollants et patch tissé, qui sont inclus dans l'édition de lancement – exclusif à EMEA

Dans le jeu, en tant que Ternished, vous traverserez les Lands Between où des secrets se cachent aux quatre coins d’un monde immense. Tout en voyageant sur votre Spectral Steed et en combattant à cheval et à pied et en explorant divers domaines, vous visiterez également de grands donjons à plusieurs niveaux intégrés dans le surmonde.

Le jeu propose une variété d’options de combat de base ou avancées à travers un certain nombre de types d’armes et de disciplines magiques, et si vous en avez assez de faire cavalier seul, vous pouvez faire équipe avec des amis et aider d’autres ternis à vaincre de puissants ennemis en coopération. .

Elden Ring sortira le 25 février pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.