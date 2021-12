Elden Ring dévoile une nouvelle bande-annonce aux Game Awards 2021

Avec un peu plus de deux mois avant le lancement, la bande-annonce la plus récente d’Elden Ring aux Game Awards 2021 a fourni aux fans du monde entier une idée plus précise de ce à quoi s’attendre du prochain blockbuster de FromSoftware.

Mis à part le contenu de la bande-annonce elle-même, la présence d’Elden Ring aux Game Awards suffit à elle seule à faire sensation dans la communauté Souls. Avant qu’il ne soit officiellement dévoilé lors du Summer Game Fest plus tôt cette année, de nombreuses personnes pensaient qu’une révélation d’Elden Ring était un shoo-in pour les Game Awards en 2020, ce qui signifie que des tonnes de fans ont été déçus lorsqu’il ne s’est pas présenté. Cette dernière bande-annonce semble être un effort conscient pour remédier à cela, offrant à ces mêmes fans un contexte très apprécié pour The Lands Between.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il se passe beaucoup de choses ici, au point où le récit semble un peu plus simple que ceux des précédents jeux Souls. C’est définitivement encore alambiqué, attention – mais pas aussi alambiqué que d’habitude. La rune de la mort est volée, il y a un tas de demi-dieux avec des noms fantaisistes et le titulaire Elden Ring se brise. Oh, et apparemment vous pourriez être l’Elden Lord. Joli!

Écrit par l’auteur de A Song of Ice and Fire George RR Martin et réalisé par Hidetaka Miyazaki de FromSoftware, Elden Ring est la dernière entrée de la longue série Souls du studio. Alors qu’il est confirmé qu’Elden Ring existe dans le même univers que les trois jeux Dark Souls, les fans considèrent généralement aussi Demon’s Souls, Bloodborne et Sekiro comme faisant partie de la série en raison de l’ADN partagé entre tous les jeux From.

Elden Ring devrait être lancé sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 et PS4 le 25 février 2022.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.