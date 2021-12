Elden Ring est le jeu le plus attendu de TGA pour la deuxième année consécutive

Elden Ring vient d’être nommé le jeu le plus attendu aux Game Awards 2021, sortant en tête d’une catégorie empilée comprenant Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Starfield.

Il n’est pas surprenant qu’une énorme quantité de jeux vidéo dont la sortie est prévue cette année aient été reportés à 2022 en raison de difficultés persistantes de développement pendant la pandémie. Pour cette raison, il devrait être encore moins surprenant que quatre des cinq nominés pour le jeu le plus attendu cette année aient également été éligibles pour le même prix en 2020.

En fait, Elden Ring a également gagné l’année dernière. C’est la première fois qu’un jeu remporte le prix le plus attendu deux fois de suite – espérons qu’il ne le remportera pas une troisième fois l’année prochaine.

Le seul nouveau venu dans la programmation de cette année était Starfield, qui n’avait pas de date de sortie l’année dernière mais devrait maintenant officiellement être lancé le 11 novembre 2022. Les deux autres jeux qui figuraient sur la liste en 2020 – Resident Evil Village et Halo Infinite – ont les deux sont déjà sortis, avec Infinite qui a remporté le prix Player’s Voice hier.

Elden Ring devrait être lancé sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One le 25 février 2022.

Écrit par Cian Maher au nom de GLHF.