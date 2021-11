Elden Ring est un tout autre type de jeu en monde ouvert

Capture d’écran : À partir du logiciel / Bandai Namco

Comme vous le savez peut-être déjà, From Software a un nouveau jeu qui sortira au début de l’année prochaine. Cela s’appelle Elden Ring, et après avoir passé quelques heures avec pendant l’avant-première de la semaine dernière, je suis ici pour dire que cela s’annonce comme quelque chose de vraiment spécial.

Pour définir certaines attentes, Kotaku a eu accès au test de réseau fermé, mais notre temps était limité à deux sessions de trois heures. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un regard sans entraves sur le jeu en monde ouvert, c’était certainement suffisant pour avoir une idée de l’expérience globale.

Elden Ring, c’est beaucoup de choses. C’est la première version majeure de From Software depuis Sekiro: Shadows Die Twice en 2019. C’est l’héritier présomptif de la franchise Dark Souls. C’est la première tentative de l’entreprise de transplanter un gameplay de style Souls dans un véritable monde ouvert. C’est Dark Souls IV. C’est Dark Souls II 2. C’est l’aboutissement naturel d’un CV impressionnant qui a commencé avec King’s Field en 1994, et en tant que tel, c’est aussi un jeu de près de 30 ans en préparation. C’est une expérience que From Software est singulièrement capable de réaliser.

Mais peut-être le plus important de tous, Elden Ring est amusant. Oh mon dieu, c’est tellement amusant.

J’ai déjà longuement parlé des moments d’ouverture d’Elden Ring (vous savez, la zone de didacticiel avec le trou dans lequel tout le monde n’arrêtait pas de tomber) et ma partie préférée de la démo restreinte (trouver accidentellement mon chemin vers une île que j’étais à moitié convaincue d’être inaccessible ). Ces deux histoires se situent aux extrémités opposées du spectre du monde ouvert, la première représentante de la narration émergente omniprésente du genre et la dernière un parfait exemple de la façon dont From Software semble prêt à réinventer les jeux du monde ouvert pour de bon.

Elden Ring, bien qu’il donne aux joueurs un énorme bac à sable à explorer et avec lequel interagir, est délibéré et intentionnel. Chaque partie de la construction du monde qui a contribué à l’héritage de Dark Souls peut tout aussi facilement être trouvée dans Elden Ring. La seule différence est qu’il y en a plus.

On peut s’attendre à ce qu’un jeu moderne en monde ouvert soit une collection de points de repère sympas avec peu de notes entre les deux, à part quelques visuels luxuriants pour rendre le voyage du point A au point B au moins esthétique. Ce n’est pas le cas avec Elden Ring, même si je dois dire que c’est incroyablement beau. Non, les développeurs de From Software ont fait un effort supplémentaire pour s’assurer que chaque instant est une expérience conçue malgré le fait d’avoir exponentiellement plus de zone à couvrir avec le flair unique du studio pour donner vie à la fantaisie.

Une ruelle boisée n’est pas simplement une vitrine entre les points de cheminement, mais une pièce maîtresse pour apprendre les subtilités du combat furtif.

L’entrée d’un château n’est pas seulement un exemple impressionnant de l’architecture du monde, mais le début d’une séquence de poursuite haletante.

Un rassemblement aléatoire d’adorateurs dans un champ marécageux n’est pas seulement une chance pour vous d’abattre un groupe d’ennemis à cheval, mais le catalyseur d’un combat surprise contre un dragon mangeur d’hommes.

À moins que la démo d’Elden Ring condense tout ce qui est cool dans le jeu en 1/12 du kilométrage carré pour nous tromper, je suis franchement inquiet pour les développeurs. Le souci du détail qui doit être mis en œuvre pour faire de ce projet ambitieux une réalité est tout simplement herculéen. Autant j’anticipe l’arrivée d’Elden Ring le 25 février, autant je suis plus qu’heureux d’attendre encore plus longtemps si cela signifie que les gens de From Software ne se tuent pas pour le faire sortir.

En tout cas, mon bref passage avec Elden Ring m’a montré que From Software est tout à fait capable de posséder le genre du jeu vidéo en monde ouvert. Je ne sais pas comment je vais revenir sur de vastes parcelles de terrain sans rien à voir entre les points d’intérêt, à part les détails environnementaux qui semblent avoir été copiés-collés pour simplement remplir l’espace. Même en tant que fan inconditionnel de Dark Souls, je suis époustouflé par ce que les développeurs ont pu accomplir avec cette petite partie du jeu complet et je m’inquiète pour mon temps libre en février prochain.