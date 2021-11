Elden Ring Network Test Dragon déjà affiné par les joueurs

Capture d’écran : à partir du logiciel

Tôt ce matin, From Software a tenu sa première session de test réseau fermée pour le prochain Elden Ring. Le successeur tant attendu de Dark Souls transfère le fantastique gameplay RPG d’action de cette franchise dans un cadre semblable à Breath of the Wild. Les joueurs ont désormais la possibilité à la fois d’explorer un monde fantastique magnifiquement conçu par les meilleurs forgerons du secteur et d’amener les chefs de fromage à un tout autre niveau.

Flying Dragon Agheel est l’un des nombreux boss inclus dans ce premier test de stress Elden Ring. Même si vous n’êtes pas entré, vous avez probablement vu cette bête gigantesque plonger dans un groupe de PNJ sans méfiance apparemment sorti de nulle part pour défier le protagoniste dans l’aperçu officiel. L’intro d’Agheel est un excellent exemple des moments émergents rendus possibles par le gameplay en monde ouvert d’Elden Ring, tout comme la méthode simpliste d’envoi des joueurs de dragons rapidement découverte.

Vous voyez, malgré les capacités de vol évidentes d’Agheel, le pauvre subit toujours des dégâts de chute, même à des hauteurs qui ne semblent pas si abruptes. Comme expliqué par un article sur le subreddit Elden Ring, si vous attirez le dragon sur une falaise, soit en y grimpant vous-même, soit en ayant de la chance en y faisant atterrir Agheel pendant l’une de ses courses de mitraillage, le simple fait de descendre le fera subir de gros dégâts. Des séquences de gameplay, comme le clip ci-dessus, montrent que toute la barre de santé d’Agheel s’épuise à cause d’une telle chute.

Les fans de From Software sont depuis longtemps ravis de découvrir ce genre de tuerie au fromage, bon marché et rapide dans les jeux du studio. Le Taurus Demon de Dark Souls peut être amené à sauter du pont qui lui sert d’arène, tout comme le Dragonrider de Dark Souls II avec un mouvement délibéré. Et ce sont deux patrons très précoces. Franchement, j’aurais été plus surpris si Elden Ring n’avait pas inclus quelque chose de stupide comme ça.

Les deux fils de discussion sur le subreddit Elden Ring concernant ce « bug » d’Agheel sont pleins d’utilisateurs exigeant que les autres joueurs le signalent aux développeurs, mais j’espère personnellement qu’il survivra à la version officielle du 25 février.