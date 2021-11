Elden Ring obtient le lancer de rayons dans un patch, prendra en charge 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X/S

Malgré son récent retard, Anneau ancien est plus proche que jamais maintenant. Grâce à de nouveaux détails de spécifications, nous savons exactement à quoi s’attendre des performances et de la résolution du jeu sur toutes les plateformes.

L’éditeur Bandai Namco a partagé de nouvelles informations sur son site de support, concernant les objectifs visuels et de performances d’Elden Ring sur toutes les plateformes. Pour commencer, la page confirme qu’Elden Ring recevra un support de lancer de rayons via un patch à un moment donné.

C’est la première fois que nous entendons parler de cela, et on ne sait pas encore exactement comment le lancer de rayons sera utilisé. Néanmoins, la fonctionnalité sera prise en charge sur PC, PS5 et Xbox Series X.

ordinateur

Sur PC, Elden Ring prendra en charge des résolutions jusqu’à 4K complet (3840x2160p) et des fréquences d’images jusqu’à 60fps. La limite de framerate est un peu décevante, mais rien d’anormal pour les jeux du studio sur PC. Les moddeurs contournent généralement ces limitations assez rapidement.

En dehors de cela, vous pouvez vous attendre à la prise en charge du HDR et du lancer de rayons sur PC.

PlayStation

Sur PS4 et PS4 Pro, le jeu tournera à 30 ips. La PS4 utilise la résolution standard de 1080p, tandis que la PS4 Pro a la résolution 1800P plus nette (via le damier). La PS5 propose deux modes distincts, l’un donnant la priorité à la résolution et l’autre aux performances. Ce dernier cible 60 ips, comme vous vous en doutez, et le premier est limité à 30 ips.

La PS5 fonctionne jusqu’à 3840x2160p dans les deux modes. Le HDR est pris en charge sur toutes les consoles PlayStation, mais le lancer de rayons est limité à la PS5 – disponible dans un patch.

Xbox

La division est un peu plus large sur Xbox. Xbox One et One X sont tous deux verrouillés à 30 images par seconde, mais le premier fonctionne à 900p et le dernier à 4K. Les deux nouvelles consoles : Xbox Series X et Series S offriront un mode de performance à 60 ips.

Sans surprise, la série S a la résolution de rendu inférieure de 1440p, par rapport à la 4K de la série X. La série X est également la seule console Xbox qui prendra en charge le lancer de rayons à son arrivée. Le HDR est pris en charge sur tous, à l’exception de la Xbox One de base.

Elden Ring sort le 25 février et un test réseau est prévu la semaine prochaine.