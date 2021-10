Elden Ring reçoit un court délai jusqu’au 25 février 2022

FromSoftware a annoncé qu’Elden Ring bénéficie d’un court délai jusqu’au 25 février 2022.

Le RPG d’action très attendu du créateur de Dark Souls devait initialement sortir le 21 janvier 2022. Lundi, cependant, FromSoftware a déclaré que le jeu avait besoin d’un peu plus de temps de développement.

« Elden Ring sortira le 25 février 2022, car la profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales », a déclaré FromSoftware sur Twitter. « Merci pour votre confiance et votre patience. Nous sommes impatients de vous voir découvrir le jeu lors du test en réseau fermé en novembre. »

Cette nouvelle est un peu décevante, mais s’assurer qu’Elden Ring est dans un état poli est une bonne décision de FromSoftware.

Le battage médiatique pour Elden Ring découle non seulement du pedigree de son développeur, mais aussi de l’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, qui a aidé à créer la trame de fond et le monde du jeu.

