Elden Ring retardé, mais il continue également de fuir

Février 2022 était déjà rempli de sorties de gros jeux. Maintenant, FromSoftware en a ajouté un autre à la liste, retardant Elden Ring d’un mois par rapport à sa date de sortie initiale, le 21 janvier 2022. En attendant, le jeu recevra une démo du joueur le mois prochain alors que des séquences granuleuses en développement continuent de fuir en ligne.

Elden Ring, le successeur en monde ouvert de la série Dark Souls, sortira désormais le 25 février 2022 pour donner à FromSoftware plus de temps pour y travailler. « [T]La profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales », a annoncé le studio sur Twitter aujourd’hui. En novembre, il accueillera un test en réseau fermé montrant à certains joueurs les «heures d’ouverture» du jeu complet.

Après avoir été annoncé à l’E3 2019, Elden Ring s’est tu pendant un moment, rendant les fans désespérés pour plus d’informations, certains craignant que le développement du jeu n’ait heurté un mur de briques. De nombreuses images divulguées et des rumeurs de retards plus tard, FromSoftware a annoncé une date de sortie en janvier 2022 lors du Summer Game Fest de cette année.

Contrairement aux précédents jeux FromSoftware, Elden Ring se déroulera dans un monde vaste avec des donjons parsemés. Le jeu aura même une carte du monde complet avec des points de cheminement. Cette portée plus large, ainsi que le déploiement marketing lent du jeu, ont amplifié les attentes des fans et ont également inquiété certains quant à ce que sera le produit final.

Au cours du week-end, des images laides du jeu ont de nouveau fuité en ligne. Alors que les fans l’ont parcouru avec un peigne fin, identifiant les emplacements et les nuances de gameplay, le leaker apparent a également rapidement essayé d’apaiser les inquiétudes concernant la qualité graphique, affirmant qu’il provenait d’une version Xbox One du jeu et avait été compressé. en raison des méthodes de capture.

Heureusement, certains joueurs n’auront pas à attendre plus longtemps pour enfin avoir un avant-goût du jeu par eux-mêmes. Le test en réseau fermé est prévu du 12 au 14 novembre dans les Amériques sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Ceux qui veulent avoir une chance de participer au test peuvent s’inscrire sur le site Web du jeu.