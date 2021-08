Elden Ring sera familier aux joueurs de Souls malgré quelques différences

Récemment, les journalistes ont eu un aperçu de 16 minutes du jeu lors d’une session à huis clos, et ce qu’ils ont vu étaient plusieurs caractéristiques du jeu, y compris un aperçu de la carte et du monde en général.

Dans le jeu, qui se déroule dans The Lands Between, les joueurs pourront explorer le monde à leur propre rythme avec “autant de liberté que possible”, a déclaré le porte-parole de FromSoftware, Yasahiro Kitao, au Washington Post.

Le monde se sent également plutôt émergent et sera également plein de dangers. Par exemple, vous pouvez vous diriger vers votre prochaine destination et, tout à coup, un dragon tombera du ciel et vous engagera.

Selon Kitao, le jeu n’est pas vraiment un titre en monde ouvert, mais comme l’a supposé GameSpot, il s’agit bien d’un jeu en monde ouvert, mais qui est “coupé dans le même tissu que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ” par rapport à votre monde ouvert à grande échelle typique où vous pouvez presque vous perdre. Au lieu de cela, il semble plus dense que trop grand, et à cause de cela, il y a toujours quelque chose qui attirera les joueurs à l’horizon car la “curiosité” sera votre guide au lieu des points d’intérêt sur une carte, par GameSpot.

Au niveau de l’histoire, Elden Ring comportera plusieurs chemins et fins, et au lieu de l’histoire du monde seul, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu se concentre également sur les personnages et « le drame qui les entoure », afin de « peindre une image plus claire et aider les joueurs deviennent plus immergés”, par rapport aux autres titres FromSoftware.

En ce qui concerne le gameplay, selon divers points de vente, il semblera familier à ceux qui ont joué à Bloodborne, Dark Souls et Sekiro dans la mesure où vous pouvez vous éloigner et parer, mais par Polygon, il existe un autre mécanisme de combat appelé Guard Compteur où vous pouvez répondre après le blocage – mais cela coûtera de l’endurance. Et, bien sûr, vous pouvez également vous attendre à ce que le gameplay soit plutôt difficile.

Parmi les autres aspects familiers, citons les voyages rapides, un PNJ qui vous aidera à acquérir de nouvelles compétences et à passer au niveau supérieur, et il y aura un hub où des amis et des alliés apparaîtront. Il existe également la possibilité d’invoquer des esprits pour vous aider, et chacun a son propre chemin de mise à niveau.

Il y aura également des zones appelées donjons hérités, comme un énorme château à plusieurs niveaux, qui sont similaires aux zones de défi où vous ne pourrez pas invoquer un cheval ou voyager rapidement. Certaines de ces zones peuvent avoir plusieurs itinéraires, qui, comme pour le château, peuvent être trouvés en sautant à travers l’architecture – à titre d’exemple.

Le temps que prendra le jeu pour se terminer n’est pas tout à fait connu à l’heure actuelle, car il variera d’un joueur à l’autre.

“Alors que nous sommes toujours en train de tester et de déterminer la durée de jeu finale, nous pensons que cela va varier assez considérablement d’un joueur à l’autre en fonction du type de route qu’ils empruntent à travers le monde et de ce qu’ils trouvent”, a déclaré Kitao. .

Elden Ring devrait sortir le 21 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.