Eldense obtient un nul contre Mar Menor (1-1)

12/09/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche à Le Pitin et qui a affronté le Mar Menor et à Aîné il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Mar Menor est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre La Nucia. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Aîné a récolté un nul nul contre le Intercité des FC, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Sanjaviereño s’est classée en seizième position, tandis que la Aîné, pour sa part, est douzième à la fin du match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Aîné, qui a débuté son marqueur avec un but de Observateur d’oiseaux à la 80e minute. L’équipe locale a égalisé grâce au succès de Rafa Paez à 83 minutes, terminant ainsi le match sur le score final de 1-1.

Le technicien de la Mar Menor, Javi vélos, a donné accès au champ à Nacho Perez, Nasta et Arrêter remplacement Petit, Ubis et Andrés Silvente, tandis que de la part du Aîné, José Juan Romero remplacé Muse, Sanchez, Pedro Capo et Salinas pour jean Antoine, Albert Ramis, Ortuño et Sabatier.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Morros et par le Aîné admonesté Sabatier et Muse.

Avec ce résultat, le Mar Menor est laissé avec un point et le Aîné avec un côlon.

Le prochain tour de la deuxième division RFEF affrontera les Mar Menor loin de chez lui contre lui Hercule, Pendant ce temps, il Aîné affrontera à domicile contre Alzira.

Fiche techniqueMar Menor :Facundo, Javi Ramírez, Rafa Páez, Morros, Molinero, Ubis (Nasta, min.76), Fran Moreno, Sergio León, Andres Silvente (Parada, min.91), Loren et Peque (Nacho Pérez, min.65)Aîné :Eric, Danese, Pajarero, Redru, Etxeberría, Sabater (Salinas, min.74), Paco Fernández, Ortuño (Pedro Capó, min.55), Pablo, Juan Antonio (Musa, min.46) et Albert Ramis (Sanchez, min. .46)Stade:Le PitinButs:Pajarero (0-1, min. 80) et Rafa Páez (1-1, min. 83)