Eldor Shomurodov achève le transfert de l’AS Roma

L’AS Roma a officiellement annoncé la signature de l’international ouzbek Eldor Shomurodov. L’attaquant portera le maillot numéro 14 au Stadio Olimpico.

L'AS Roma signe officiellement Eldor Shomurodov

Profondeur d’attaque pour l’AS Roma

L’AS Roma a finalement recruté Eldor Shomurodov de Gênes. Giallorossi versera à Gênes une redevance initiale de 17,5 millions d’euros. Les géants italiens ont également ajouté plusieurs clauses liées aux performances ainsi que le droit pour Gênes de conserver un pourcentage des bénéfices pour tout futur transfert impliquant le joueur. Le joueur de 26 ans rejoint après avoir mis le stylo sur papier sur un contrat de cinq ans, qui pourrait voir l’attaquant rester au Stadio Olimpico jusqu’en juin 2026.

Roma avait été un peu étiré dans son attaque et était à la recherche d’un attaquant. Giallorossi aurait été l’un des clubs cherchant à recruter Sardar Azmoun avant de se tourner vers Eldor. L’attaquant fournira une concurrence aux vieillissants Edin Dzeko et Borja Mayoral alors que la Roma entame sa première saison sous Jose Mourinho.

Parcours footballistique d’Eldor Shomurodov

Surnommé le Messi ouzbek, Eldor a commencé sa carrière en Ouzbékistan avec Mash’al Mubarek. Les performances impressionnantes de l’attaquant l’ont rapidement amené à rejoindre les géants ouzbeks Bunyodkor. Alors qu’il jouait pour Bunyodkar, il a obtenu sa grande chance et a déménagé en Russie et a rejoint le FK Rostov en 2017. Eldor a passé trois saisons et demie en Russie avant de déménager à Gênes l’année dernière. L’Ouzbek a joué 31 fois et a marqué huit buts pour l’équipe italienne la saison dernière.

Ce qui a été dit?

S’adressant au site Web du club après son déménagement, Eldor Shomurodov a déclaré: “Rejoindre la Roma représente un énorme pas en avant dans ma carrière – je ferai tout ce que je peux pour montrer que je mérite cette opportunité et pour démontrer ce que je peux faire dans l’un des plus grands clubs dans le monde. La rapidité avec laquelle cet accord a été conclu témoigne de mon désir de pouvoir rejoindre l’entraîneur et mes nouveaux coéquipiers et de me mettre au travail le plus rapidement possible.

