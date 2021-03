Elearnmarkets.com lance l’infrastructure en tant que service aux experts du marché

Pour surmonter ce déficit de confiance et mettre les meilleurs mentors à la disposition des petits investisseurs individuels, Elearnmarkets.com a créé une infrastructure technologique comprenant une plate-forme de webinaire, un système de gestion de l’apprentissage et un système de soutien dédié aux apprenants à la fois sur le Web et sur une application.

Elearnmarkets.com, le principal écosystème de l’éducation aux marchés financiers, a lancé une nouvelle initiative qui fournit une infrastructure en tant que service aux experts du marché. Les vétérans du marché qui ont une expérience pratique et un apprentissage réel, mais qui ne possèdent pas l’expertise sur la façon de transmettre leur ensemble d’apprentissage au grand public, peuvent bénéficier de cette initiative.

Elearnmarkets.com a été la première plateforme d’éducation boursière à découvrir que cette industrie en Inde est très déstructurée et fragmentée. En raison de la structure volatile du marché et du manque de crédibilité des experts financiers, il y a eu un manque de confiance dans les investisseurs.

Vineet Patawari, co-fondateur d’Elearnmarkets.com, a déclaré: «L’Inde a beaucoup de talents cachés, et il en va de même pour les commerçants ou les investisseurs. Il y a beaucoup de traders ou d’investisseurs qui ont de grandes connaissances pratiques et qui ont réussi dans leur vie. Nous fournissons une plate-forme à tous ces traders et investisseurs pour partager leurs connaissances et leur apprentissage pratique afin que les personnes passionnées par les marchés financiers puissent apprendre d’eux à un coût raisonnable.

Cela profite également aux formateurs car ils ont accès à un public plus large, à un soutien marketing pour leurs cours et à une clientèle fidèle à long terme. La liste des formateurs d’Elearnmarkets.com a des noms tels que Premal Parekh, Varinder Bansal, R Balakrishnan, Kunal Saraogi et d’autres.