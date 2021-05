Eleazar Gómez retourne au travail après sa sortie de prison

«Surtout à Stephanie Valenzuela, je présente des excuses sincères du fond du cœur, pour le mauvais moment que je lui ai fait subir. Aujourd’hui après avoir passé 5 mois très difficiles dans ma vie, je peux vous assurer qu’en plus du regret et de la douleur; J’ai grandi, appris et reconsidéré. Maintenant, je suis en train de commencer à suivre mes thérapies et à devenir une meilleure personne », a-t-il écrit dans la description de la vidéo.

Pourtant, petit à petit Eleazar a repris sa vie et ses activités sur les plateformes numériques, où il est réapparu le 10 mai pour féliciter sa mère et sa sœur à l’occasion de la fête des mères.

C’est d’abord à travers une vidéo que sa sœur, Zoraida Gómez, a partagée sur ses histoires Instagram, où elle supposait être en compagnie de toute sa famille pour fêter les huit mois de la vie de son fils Max et l’anniversaire de sa marraine, Doña Rosalba. , mère de Geraldine Bazán.

De plus, Eleazar Gómez a partagé une carte postale à côté de sa mère Melissa Sánchez, pour la féliciter à l’occasion de la fête des mères. «Heureuse et très reconnaissante de pouvoir être avec toi, belle maman! Mon amour éternel. Je t’aime de tout mon cœur. Bonne fête des mères! »A écrit l’acteur sur les réseaux sociaux.