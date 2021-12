Élection 2021 de la Corporation municipale de Chandigarh : le vote est en cours pour 35 arrondissements ; 203 candidats en lice

En 2016, il n’y avait que 26 quartiers, mais il est passé à 35 maintenant. La SEC a mis en place 694 isoloirs pour les élections.

Le vote pour la Chandigarh Municipal Corporation est en cours aujourd’hui pour élire 35 conseillers sur un total de 203 candidats qui sont en lice. Selon la Commission électorale de l’État, environ 6,3 électeurs lakh, dont trois femmes lakh, sont éligibles pour voter. Le vote a commencé à 7h30 du matin et se terminera à 17h00. Le dépouillement des votes aura lieu le 27 décembre.

En 2016, il n’y avait que 26 quartiers, mais il est passé à 35 maintenant. La SEC a mis en place 694 isoloirs pour les élections. Plus de 3 000 policiers ont été déployés pour faire appliquer des mesures de sécurité strictes. Le Bharatiya Janata Party (BJP) est majoritaire à la Chambre sortante. Lors des élections municipales de 2016 à Chandigarh (26 quartiers), le BJP avait remporté 20 sièges et son ancien allié Shiromani Akali Dal en avait remporté un tandis que le Congrès devait se contenter de quatre sièges.

Jusqu’aux élections précédentes, il s’agissait toujours d’un combat entre le BJP et le Congrès, mais avec le BJP et le SAD combattant séparément et l’entrée du Parti Aam Aadmi (AAP) cette fois, le combat sera à quatre coins. Le SAD conteste les sondages en alliance avec le BSP.

Alors que le BJP a placé ses espoirs dans ses performances au cours des cinq dernières années, le Congrès et l’AAP ont ciblé le parti au pouvoir pour avoir prétendument omis d’entreprendre des travaux de développement et l’ont critiqué pour la chute de la ville dans le classement « Swachh Survekshan ». Les deux parties ont également ciblé le BJP pour ne pas avoir résolu le problème du dépotoir de Dadumajra et ont également soulevé des problèmes tels que la forte augmentation des prix des produits de base, a rapporté PTI.

La SEC a déclaré que toutes les dispositions nécessaires, y compris celles liées à la sécurité, ont été prises pour assurer le bon déroulement du scrutin.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.