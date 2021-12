Élection 2021 de la Corporation municipale de Chandigarh : liste complète des candidats du BJP

Élection 2021 de la Corporation municipale de Chandigarh : le président de l’unité d’État du BJP, Arun Sood, a déclaré que le parti avait donné une chance à de nouveaux visages et à la jeune génération. (PTI)

Élection 2021 de la corporation municipale de Chandigarh : le parti Bharatiya Janata (BJP) a commencé à publier sa liste de candidats pour l’élection 2021 de la corporation municipale de Chandigarh. Il a publié la première liste composée de 23 candidats le 1er décembre. Le parti a déçu un grand nombre de sièges conseillers en les retirant de la liste. Sur les 23 candidats, seuls quatre conseillers en exercice, dont le maire, ont été à nouveau représentés. Le parti a également remis des billets aux conjoints de trois conseillers.

La liste montre que le parti a cette fois donné la priorité aux jeunes candidats. Aucun senior n’a reçu de ticket. Alors que six candidats ont la trentaine, neuf ont la quarantaine et huit ont la cinquantaine.

Liste complète des candidats du BJP pour l’élection 2021 de la Corporation municipale de Chandigarh :

Quartier 1 Manjeet Kaur

Quartier 3 Dalip Sharma

Quartier 4 Savita Gupta

Quartier 5 Nitika Gupta

Quartier 6 Sarabjeet Kaur Dhillon

Quartier 7 Manoj Sonkar

Quartier 9 Bimla Dubey

Quartier 10 Rachi Bhasin

Quartier 11 Anup Gupta

Quartier 13 Prince Bhandula

Quartier 15 Gopal Shukla

Quartier 17 Ravi Sharma

Quartier 20 Devi Singh

Quartier 23 Neha Arora

Quartier 24 Sachin Lotia

Quartier 27 Ravi Rawat

Quartier 28 Jaswinder Kaur

Quartier 29 Ravinder Pathania

Quartier 30 Sanjeev Grover

Quartier 31 Bharat Kumar

Quartier 33 Kanwar Jeet Rana

Quartier 34 Bhupinder Sharma

Quartier 35 Rajinder Sharma

Le président de l’unité d’État du BJP, Arun Sood, a déclaré que le parti avait donné une chance à de nouveaux visages et à la jeune génération. L’élection aura lieu le 24 décembre.

