Élection 2021 de la Corporation municipale de Kolkata : vote demain ; vérifier l’heure, la date du résultat, d’autres détails clés

Au total, environ 40,48 électeurs lakh sont éligibles pour voter aux élections du KMC 2021.

KDate de l’élection du MC 2021, Date du résultat de l’élection du MC 2021 : Au Bengale occidental, tout est prêt pour les élections municipales de Kolkata 2021. Le vote pour les élections KMC 2021 aura lieu demain pour 144 circonscriptions. L’élection tant attendue a déjà vu une intense campagne de la part du TMC au pouvoir et des partis d’opposition comme le BJP, le Congrès et le CPI-M. Au total, environ 40,48 électeurs lakh sont éligibles pour voter aux élections du KMC. Le vote pour les élections, qui a fait l’objet de diverses controverses, se tiendra de 7h à 17h.

Date du résultat de l’élection du KMC 2021, Date du résultat de l’élection de la société municipale de Kolkata 2021 : La Commission électorale de l’État a déclaré que le dépouillement des votes pour l’élection du KMC aura lieu le 21 décembre et que le processus de scrutin sera terminé d’ici le 22 décembre. L’élection a été retardée d’environ un an et demi car le mandat des membres élus du KMC avait pris fin en mai 2020. L’élection a été retardée en raison de la situation COVID-19.

Défi pour TMC de conserver le pouvoir, combat entre BJP-CPIM pour la deuxième place: Le TMC, qui dirige le KMC depuis 2010, cherchera à conserver le terrain tandis que l’opposition BJP cherchera à arracher la deuxième position de l’organe civique au Front de gauche dirigé par le CPI(M). La fête du safran est également confrontée à la tâche de garder son troupeau ensemble.

Le scrutin civique, retardé en raison de la pandémie, sera l’occasion pour le Congrès de Trinamool d’effectuer une cure de jouvence bien nécessaire après les élections du panchayat de 2018, étant donné qu’il tente de se développer à l’échelle nationale. Le scrutin rural de cette année-là a été marqué par une violence généralisée et le relooking dépendra de la garantie d’élections pacifiques au KMC, a rapporté PTI.

Le TMC a licencié 39 conseillers en exercice « non performants ». Certains d’entre eux se battent en tant qu’indépendants ou sont devenus inactifs dans la campagne électorale. Dans le sondage de l’assemblée, la part des voix du BJP dans la région de KMC était de 29 pour cent, tandis que dans l’État, elle était de 38 pour cent. Lors de la précédente édition du sondage KMC, qui s’était tenue en 2015, TMC avait remporté 124 circonscriptions, le Front de gauche 13, le BJP cinq et le Congrès deux. Au total, 950 candidats, y compris les indépendants, ont déposé des candidatures pour 144 sièges. Sur les 950, il y a 402 candidates. Un tiers des sièges KMC sont réservés aux femmes depuis 1995

Au cours des 145 ans d’histoire de la Kolkata Municipal Corporation, des nationalistes comme Deshbandhu Chittaranjan Das et Netaji Subhas Chandra Bose et Bidhan Chandra Roy, également ancien ministre en chef, avaient honoré le fauteuil du maire dans l’Inde pré-indépendante. L’organisme civique a été créé à l’époque britannique en 1876 en adoptant le Calcutta Municipal Consolidation Act, 1876.

