Élection 2022 de l’Uttar Pradesh : l’AIMIM disputera 100 sièges en alliance avec le SBSP d’Om Prakash Rajbhar

in

Alors que l’AIMIM a exclu des pourparlers avec tout autre parti, Rajbhar a travaillé en permanence pour sceller une alliance avec le parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav.

Élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022 : Asaduddin Owaisi a annoncé que l’All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) contestera 100 sièges aux élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh l’année prochaine. Il a également déclaré que le parti travaillait déjà à la sélection des candidats pour l’élection.

«Je veux rendre publics certains faits concernant les élections de l’UP. Nous avons décidé que nous présenterions nos candidats sur 100 sièges, le parti a commencé le processus de sélection de ses candidats et nous avons également publié le formulaire de candidature », a déclaré Owaisi sur Twitter.

Le député d’Hyderabad a également déclaré qu’il contesterait les élections de l’Uttar Pradesh en alliance avec le parti Suheldev Bhartiya Samaj d’Om Prakash Rajbhar sous la bannière de Bhagidari Sankalp Morcha. Owaisi a également déclaré que l’AIMIM n’avait pas discuté d’une alliance avec un autre parti.

.प्र. लेकर कुछ बातें आपके देना हूँ:- 1) हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। 1/2 – Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) 27 juin 2021

« Nous sommes avec Bhagidari Sankalp Morcha d’OP Rajbhar. Nous n’avons eu aucune discussion sur l’élection ou l’alliance avec un autre parti », a déclaré Owaisi.

Rajbhar est un éminent dirigeant de l’OBC dans l’Uttar Pradesh et faisait partie de la NDA lors des élections précédentes. Il était ministre du cabinet Yogi avant la séparation des deux en 2019. Rajbhar dirige le Bhagidari Sankalp Morcha.

Alors que l’AIMIM a exclu des pourparlers avec tout autre parti, Rajbhar a travaillé en permanence pour sceller une alliance avec le parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav. Il a récemment annoncé son soutien au candidat du parti Samajwadi dans les élections de chef du district de Panchayat.

Rajbhar est également en pourparlers avec le chef rebelle du SP et oncle d’Akhilesh Yadav, Shivpal Yadav, ainsi qu’avec le chef du parti Nishad, Sanjay Nishad, qui avait récemment demandé à la NDA le poste de vice-ministre en chef.

D’autre part, le chef du BSP et ancien ministre en chef de l’UP Mayawati a réfuté les informations des médias sur une éventuelle alliance avec l’AIMIM et le BSP. Le BSP suprême s’est adressé à Twitter, qualifiant les rapports de sans fondement.

«Une chaîne d’information médiatique diffuse une information selon laquelle BSP participera aux prochaines élections législatives de l’UP en alliance avec l’AIMIM. Cette nouvelle est complètement fausse, trompeuse et sans faits. Il n’y a même pas un iota de vérité là-dedans et BSP le nie complètement », a déclaré Mayawati.

1. के एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आमचुनाव औवेसी की पार्टी AIMIM व बीएसपी मिलकर लड़ेगी। खबर पूर्णतः गलत, व तथ्यहीन है। रत्तीभर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खण्डन करती है। 1/2 – Mayawati (@Mayawati) 27 juin 2021

Elle a également précisé que le BSP contestera toutes les prochaines élections législatives, y compris l’UP et l’Uttarakhand, à l’exception du Pendjab où il s’est allié avec le Shiromani Akali Dal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.