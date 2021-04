Élection à la mairie de Londres 2021: cotes et sondages – Shaun Bailey OVERTAKEN en course pour battre Sadiq | Politique | Nouvelles

Les élections à la mairie de Londres auront lieu le 6 mai 2021 et plus de 20 candidats sont en lice. Le candidat travailliste est le maire sortant de Londres, Sadiq Khan, tandis que le candidat conservateur est Shaun Bailey. Luisa Porritt représente les libéraux démocrates, tandis que la candidate du Parti vert est Siân Berry.

Selon les dernières cotes de Betfair, Sadiq Khan mène la course pour devenir maire de Londres.

Le porte-parole de Betfair, Sam Rosbottom, a déclaré: « Les probabilités suggèrent que Sadiq Khan est confortablement en pole position pour remporter un second mandat en tant que maire de Londres et Betfair en fait un très bon favori 1/50 pour conserver son poste.

« L’ancien banquier et candidat du Real Party de Londres, Brian Rose, est le plus proche concurrent de Khan à 7/1, devant l’espoir conservateur Shaun Bailey (12/1). »

Les dernières cotes placent également George Galloway, Sian Berry, George Osborne, David Kurten, Luisa Porritt à 100/1.

Alors que Piers Corbyn et Peter Gammons sont à 250/1 pour prendre le poste de maire de Londres.

Quelles sont les propositions de Sadiq Khan pour Londres?

Les questions vertes sont également au premier plan de la campagne électorale du candidat travailliste, M. Khan tweetant que son rival, M. Bailey, n’a «aucun intérêt» à lutter contre le changement climatique.

M. Khan a tweeté mardi: «L’élection du 6 mai est une course à deux chevaux entre moi et le candidat conservateur qui n’a aucun intérêt à lutter contre l’urgence climatique ou à réduire la pollution de l’air.

«Pour un avenir plus vert, plus propre et plus brillant pour notre ville – votez pour les travaillistes.»

M. Khan promet un Green New Deal pour Londres avec un objectif «ambitieux» pour que la capitale soit neutre en carbone d’ici 2030.

Parmi plusieurs autres politiques, M. Khan vise également à rendre les déplacements plus abordables, tout en s’engageant à construire de nouveaux logements sociaux et à louer.

Concernant la police et la criminalité, M. Khan s’est également engagé à investir dans des projets communautaires et sportifs et à financer 1 300 policiers supplémentaires en augmentant la taxe d’habitation de 26 pence par semaine.

Le site Web de la campagne de M. Khan dit: «Je défends les valeurs de Londres en menant la lutte contre le Brexit, en défendant les droits des citoyens de l’UE à Londres, en défendant le gouvernement conservateur anti-Londres et en défendant l’ouverture, la diversité et la tolérance de Londres contre Donald Trump et l’extrême droite. »