Élection à l’Assemblée de Bhowanipore 2021: le BJP peut-il surprendre TMC sur le terrain de Mamata Banerjee?

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah avec Rudranil Ghosh en campagne à Bhowanipore. (PTI)

Bhowanipore West Bengal Assembly Election 2021 Results, Rudranil Ghosh vs Sovandeb Chattopadhyay vs Shadab Khan: Bhowanipore (également orthographié Bhawanipur ou Bhabanipur) est l’une des circonscriptions d’assemblée les plus en vue du Bengale occidental. Faisant partie du district de Kolkata, Bhowanipore était représenté à deux reprises par la ministre en chef en exercice Mamata Banerjee. Banerjee a gagné d’ici en 2011 et 2016. Cependant, lors de cette élection, Banerjee a déménagé à Nandigram pour affronter son ancien protégé Suvendu Adhikari, maintenant un leader du BJP. Elle a plutôt envoyé un haut dirigeant du parti de Bhowanipore pour affronter Rudranil Ghosh du BJP et Shadab Khan du Congrès.

En janvier, Mamata Banerjee a annoncé qu’elle déménageait à Nandigram mais qu’elle enverrait quelqu’un de confiance pour s’occuper des habitants de Bhowanipore. Elle a dit que Nandigram était proche de son cœur et qu’elle pouvait oublier son nom mais qu’elle ne pouvait pas oublier Nandigram. Elle a également dit que compte tenu de l’attachement qu’elle avait avec les gens de Nandigram, elle voulait contester à partir de là. Banerjee a également déclaré qu’elle était également impatiente de participer à Bhowanipore.

Le ministre en chef qu’elle aimerait disputer des deux sièges parce qu’elle sentait que Nandigram et Bhowanipore étaient comme ses sœurs. Suite à son annonce de quitter Bhowanipore, le BJP a affirmé que Mamata avait peur d’être vaincue et c’est pourquoi elle a quitté le siège. Dans un tweet, Amit Malviya du BJP a déclaré: «En abandonnant son siège traditionnel de Bhowanipore, elle a déjà concédé sa défaite, avant même que le premier vote n’ait été exprimé. L’amener sur. Le Bengale est prêt pour le changement! »

Le député du BJP Asansol, Babul Supriyo, a déclaré que ne pas se battre depuis Bhowanipore montre que Mamata Banerjee avait peur. Il a dit que c’était juste sa peur de la défaite.

Lors des élections partielles de 2011, Mamata Banerjee avait battu Nandini Mukherjee du CPI-M à Bhowanipore. Banerjee a obtenu 77,46% des voix tandis que son concurrent ne pouvait obtenir que 20,43% des voix. Lors de la prochaine élection tenue en 2016, Banerjee est de nouveau sortie victorieuse, mais son pourcentage de voix a baissé de 30%, une forte baisse. Elle a obtenu 65 520 votes avec 47,67 pour cent de part de vote tandis que Deepa Dasmunshi du Congrès a obtenu 40219 voix avec 29,26 pour cent de part de vote.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.